De danske EM-kvinder vil med sejr i EM-bronzekamp cementere, at holdet igen skal regnes for en nation i top-4.

Der er meget på spil for de danske håndboldkvinder, når holdet søndag træder ind i Jyske Bank Boxen til EM-bronzekamp mod turneringens store overraskelse, Kroatien.

For selv om det blev til endnu et nederlag til Norge, da Danmark fredag spillede semifinale, er medaljekampe på ingen måde hverdagskost for danskerne. Og slet ikke dem som resulterer i sejr.

I 2016 blev det til nederlag i bronzekampen ved EM, mens den eneste danske slutrundemedalje siden 2004 kom med bronzen ved VM i 2013.

Derfor har de danske spillere heller ikke problemer med at rejse sig mentalt efter fredagens nederlag til Norge.

- Jeg har før tabt to bronzekampe i landsholdsregi, og det er en flad fornemmelse at forlade en slutrunde uden en medalje, siger målvogter Sandra Toft.

- En bronzemedalje vil rangere højt. Måske helt i top. For mig er det største at vinde med landsholdet. Vi spiller for hele Danmark, og det er den største ære, tilføjer hun.

Udfaldet af bronzekampe afgøres oftest af, hvilket hold som hurtigst glemmer den tabte semifinale, og hvilket hold som har flest kræfter i behold.

Landstræner Jesper Jensen er ikke i tvivl om, at Danmark fysisk har mere at skyde med end Kroatien efter syv kampe på lidt over to uger. Han har heller ikke nogen udfordring med at overbevise spillerne om, hvor vigtig bronzekampen er.

- Det betyder sindssygt meget, og det er vi meget bevidste om, siger han.

- Den turnering, vi har leveret, er ikke bare et resultat. Det er en radikal ændring på kultur, på udtryk og mange andre områder. Så jeg synes, den fortjener at slutte af på flottest mulig vis med en medalje.

Sejr i bronzekampen vil nemlig ikke kun betyde en fremtrædende plads i nyere dansk håndboldhistorie.

Ifølge Jesper Jensen skal en medalje samtidig indvarsle en ny æra, hvor Danmarks deltagelse i medaljekampe ved de største mesterskaber ikke skal komme bag på folk.

- Forhåbentlig er det også starten på, at dansk kvindehåndbold igen skal op i top-4 mere fast, lyder det fra landstræneren, der tiltrådte jobbet i marts og har haft svære arbejdsbetingelser under coronakrisen.

Danmark er på papiret favorit mod Kroatien, men selv om kroaterne virker trætte, så er det et hold, hvis stolthed byder dem at levere 100 procent. Den slags hold er altid farlige.

- Hvis kroaterne kigger realistisk på det, så kan det godt være den eneste chance, de får i mange, mange år for at spille om medaljer. De kommer og er klar til dø for deres land og trøje, siger Jesper Jensen.

Bronzekampen fløjtes op 15.30, mens Norge og Frankrig spiller finale efterfølgende.

