De har taget alle forholdsregler og tiltag i brug de seneste uger.

Men tirsdag blev det hele pludselig droppet. For en stund.

De norske håndboldkvinder har nemlig været så dødbange for at blive smittet med diverse sygdomme under årets VM, at hverken selfies og autografer med fans har været tilladt.

Al nærkontakt med andre end den nærmeste familie har nemlig været strengt forbudt i den norske lejr. Altså lige indtil tirsdag, hvor der blev gjort en undtagelse, skriver Dagbladet.

Kronprins Haakon brød reglerne i den norske VM-lejr. Foto: Beate Oma Dahle/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Haakon brød reglerne i den norske VM-lejr. Foto: Beate Oma Dahle/EPA/Ritzau Scanpix

Her blev de strenge regler i nordmændenes VM-lejr nemlig droppet, da Norges kronprins Haakon kiggede forbi til kvartfinaleopgøret mod Holland i Trondheim.

For efter at have uddelt en pris til kampens spiller var Kronprinsen en tur i omklædningsrummet for at lykønske samt hilse på de norske stjerner, afslører landsholdets sociale medier, skriver Dagbladet videre.

Altså, indeni den lukkede håndboldboble, som holdet ellers har skabt for at undgå smittefare.

På trods af den tilsyneladende – men dog kortvarige – forskelsbehandling mener den norske lejr ikke, at det er et forkert signal at sende.

»Ingen regler uden undtagelser. Det er vel sådan, det er?« siger den norske landstræner, Thorir Hergeirsson, til mediet.

Norge møder fredag aften Danmark i VM-semifinalen i Jyske Bank Boxen.

Du kan følge braget live på bt.dk fra klokken 17.30.