De danske håndboldfans skal tidligere i gang, end de måske havde planlagt.

De danske håndboldherrer spiller mod Bahrain 20.30 i Malmø, og tusindvis af danskere ventes at valfarte til.

De skal dog tænke over det voldsomme vejr, som risikerer at lukke Øresundsbroen.

»Prognosen ligger inden for grænseværdien af, at vi lukker. Det vil sige, at middelvinden ligger meget tæt på de 25m/s,« siger trafikleder hos Øresundsbroen Tina Andersen til B.T.

»Men det kan jo ændre sig.«

Hun fortæller, at den største risiko ligger i tidsrummet fra 17 til 21 søndag aften. Med kampstart mellem Danmark og Bahrain 20.30 er opfordringen klar:

»Kør tidligere - gerne inden 17,« siger trafiklederen.

Hun kan ikke 100% sikkert sige, at broen kommer til at lukke broen, men risikoen er i den grad til stede.

»Men vi håber selvfølgelig, at den holder sig under de 25 m/s. Men når det blæser 24,8, så er det altså heller ikke rart,« siger hun og fremhæver, at vindstødene kan ramme omkring de 30 m/s.

Samtidig fortæller hun, at vinden ligger i sydlige retning, hvilket heller ikke tilgodeser trafikken på broen.