Beslutningen om op- og nedrykning i håndbold overgår fra eliteklubberne til DHF's repræsentantskab.

Afgørelsen om, hvem der skal kåres til dansk mester, og hvem der skal rykke ud af de bedste håndboldrækker, er taget ud af eliteklubbernes hænder.

Det står klart, at efter at Håndboldens Appelinstans har fastslået, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til afslutte den afbrudte sæson med en afgørelse på skrivebordet.

Udvalgets oprindelige afgørelse medførte nedrykning til blandt andet EH Aalborg og Nordsjælland Håndbold, men den er nu erklæret ugyldig.

I stedet overgår spørgsmålet til Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab, og dermed kommer breddeklubberne til at få et stort ord at skulle have sagt.

Det ærgrer Kasper Jørgensen, der er formand for Divisionsforeningen.

- Det synes jeg jo er forkert. Det rigtige sted er Udvalget for Professionel Håndbold, og jeg synes ikke, at det hører nogen steder hjemme, at sådan nogle vigtige ting for elitehåndbolden skal besluttes blandt breddeklubberne.

- Det må være dem, der har deres daglige virke i den professionelle del af håndbolden, der får indflydelse og træffer beslutninger om elitehåndbold, siger Kasper Jørgensen.

Udvalget for Professionel Håndbold består af tre repræsentanter fra Divisionsforeningen og tre fra DHF, altså de parter, der normalt har med elitehåndbold at gøre.

DHF's repræsentantskab udgøres af udvalgte repræsentanter for samtlige landets håndboldklubber. Det er altså en helt anden personkreds, der skal nå frem til en afgørelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- Afgørelsen kan blive en anden, men den kan også blive fuldstændig den samme. Det eneste, der ligger fast, er, at vi lige nu ikke har nogen afgørelse på, hvem der rykker op og ned, hvem der er dansk mester, og hvem der vinder medaljer, siger Kasper Jørgensen.

/ritzau/