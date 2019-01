Med en sejr på 29-26 slog Brasilien som det første hold ved VM i herrehåndbold Kroatien.

En af de helt store overraskelser ved dette års verdensmesterskab i håndbold fandt sted søndag.

Her lykkedes det Brasilien at besejre Kroatien, der inden opgøret havde vundet alle sine fem kampe i turneringen.

Brasilianerne vandt 29-26 og satte dermed de første point på kontoen i mellemrunden efter at have haft nul med sig fra det indledende gruppespil.

Kroatien missede med nederlaget muligheden for i hvert fald for en kort stund at lægge sig øverst i gruppen og nærme sig en plads i semifinalerne.

Domagoj Duvnjak og co. har stadig de fire point, de tog med sig fra den indledende gruppe.

Brasilien kom flyvende fra land, og midtvejs i første halvleg var sydamerikanerne foran med hele seks mål ved både 11-5 og 12-6 efter flere gange at have kastet bolden i et tomt kroatisk mål.

Kroaterne begyndte dog langsomt at finde en rytme. Det lykkedes dem i to omgange at bringe forskellen ned på tre mål, inden Brasilien lavede første halvlegs sidste mål og gjorde det til 17-13.

I starten af anden halvleg så det ud til, at Brasilien ville køre kroaterne over. Igen kom forskellen op på seks mål, og frustrationerne begyndte at vise sig hos Kroatien.

Men med et kvarter tilbage vågnede kroaterne op, samtidig med at de brasilianske kræfter virkede til langsomt at ebbe ud. Lige pludselig var der kun et enkelt mål mellem de to hold, og så var alt muligt.

Men med hård fight fik Brasilien igen skabt lidt distance til Kroatien, der til sidst løb tør for tid.

Tyskland og Frankrig ligger lige nu til at tage semifinalebilletter i mellemrundegruppe 1. Det er netop de to hold, Kroatien skal møde i sine resterende kampe.

/ritzau/