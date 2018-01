Niklas Landin forlader muligvis landsholdslejren i de kommende dage - hvis hans kone går i fødsel.

I en pressemeddelelse skriver Dansk Håndbold Forbund, at tredjemålmanden Kevin Møller er indkaldt som gardering. Møller bliver foreløbig ikke indskrevet i 18-mandstruppen, men Flensburg-Handewitts danske målmand står klar som backup til Jannick Green, hvis Niklas Landin rejser hjem.

Niklas Landin blev far for første gang i 2015. Også dengang var der bekymring for, at de lykkelige familieomstændigheder ville tvinge målmanden hjem før tid, men dengang gik hans nuværende hustru, Liv, over tid, og så kunne Landin spille VM-slutrunden i Qatar færdig.

Niklas Landin forlader måske landsholdslejren i de kommende dage. Foto: STR Niklas Landin forlader måske landsholdslejren i de kommende dage. Foto: STR

De præcise omstændigheder omkring fødslen kendes endnu ikke, men der er ingen tvivl om, at det - rent sportsligt - vil være en svækkelse af landsholdet at miste førstemålmanden. Også selvom Jannick Green har spillet en stor turnering, og Kevin Møller er en god backup.

LÆS OGSÅ: BTs karakterer til håndboldherrerne: Én får topkarakter i dansk magtdemonstration

Niklas Landin og Danmark spillede onsdag aften sin sidste mellemrundekamp - og det med stort overskud i storsejren over Makedonien. Allerede inden kampen var Danmark kvalificeret til semifinalen, så resultatet havde ikke den store betydning for finalerunden, som begynder fredag aften med semifinalerne.

Og så må de kommende timer vise, om det bliver med eller uden Niklas Landin.