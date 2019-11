Joachim Boldsen er i dag reporter for TV3 Sport, hvor han dækker Superligaen mest af alt, men tidligere har han været en feteret håndboldstjerne, der har spillet i store klubber som Flensburg Handewitt og FC Barcelona.

Inden han tog skiftet til den spanske storklub, var han et smut forbi AaB Håndbold, og ved sin side havde han sin kone Nancy Boldsen.

Hun fortæller nu om, hvordan det var at flytte til Aalborg i 2007, da det hele kørte på skinner for sin mand, mens hun selv var ensom og blev ramte af en fødselsdepression, efter hun flyttede væk fra sine kære i Kolding.

»Vi havde indstillet os på, at vi gerne ville til Spanien, og da det ikke blev til noget, og han blev tilbudt en supergod kontrakt i Aalborg, som han ikke kunne sige nej til – det, syntes jeg, var rigtig hårdt. Det var faktisk dér, jeg oplevede den måske eneste gang i vores liv, at jeg ikke havde noget at skulle have sagt. Det var ham, der trådte ned dér og sagde: ’Prøv at høre her, det er mig, der forsørger her. Det er mig, der tjener pengene, så det er det her, vi gør.’ Det var noget, der var lidt hårdt, men jeg kan sagtens følge ham,« siger hun i podcasten ’Anden til Venstre’ med værtinden Stephanie Fisker, der selv er spillerkone til Brøndby-spilleren Kasper Fisker og også har prøvet at flytte væk fra alt det vante.

Joachim Boldsen var en stor håndboldstjerne. Foto: Ernst van Norde Vis mere Joachim Boldsen var en stor håndboldstjerne. Foto: Ernst van Norde

»På det tidspunkt var jeg studerende, og jeg skulle på barsel og havde ikke nogen indtægt på samme måde - overhovedet. Jeg skulle i princippet bare gå hjemme på barsel og hygge mig med vores datter, men jeg blev klogere,« tilføjer Nancy Boldsen, der er fra Falster, men i mange år har boet i København, hvor hendes omgangskreds er.

Da hun flytter til Aalborg, er deres datter Fleur fire måneder gammel.

»Jeg blev placeret i huset med lille Fleur, og jeg havde det ikke godt, det må jeg bare sige. Det var simpelthen ensomt, og jeg kendte ikke en eneste. Jeg tog min telefon frem, og der var ikke en eneste i nærheden, jeg kunne ringe til, som jeg kunne besøge.«

»På det tidspunkt havde han også sagt ja til at være med i Vild med Dans, og det var en fælles beslutning, men han var også i gang med at skrive en bog, så han havde mega travlt og var ikke ret meget hjemme, og jeg var bare rigtig ensom.«

Joachim og Nancy Boldsen har i dag tre børn. Foto: Henning Bagger Vis mere Joachim og Nancy Boldsen har i dag tre børn. Foto: Henning Bagger

»Jeg var rigtig ked af det, og jeg kan huske, at jeg talte med min søster. Hun er jordemoder og var lige flyttet til Spanien på det tidspunkt, og hun sagde: ’Jeg tror, du har en snert af en fødselsdepression’.«

»Der blev jeg sådan lidt, det kan da godt være, jeg har det, og så læste jeg lidt om det. Og så havde jeg alle symptomerne. Fuldstændig. Jeg kan huske, at jeg sad og var helt i chok. Jeg havde det jo ikke godt. Og der er en grund til, at jeg ikke har det godt, og det var ikke kun, fordi vi var flyttet til en ny by, og jeg var ensom. Det eskalerede bare dér.«

Nancy Boldsen tog sin søsters råd til sig og inviterede sundshedsplejersken hjem til en snak, der dårligt nåede at komme i gang, inden Nancy Boldsen brød sammen.

»Jeg kan huske, at hun (sundshedsplejersken, red.) ringede på døren, denne her fremmede dame, og det første, hun spurgte om, var ’hvordan har du det?’, og så brød jeg bare fuldstændig sammen foran en helt fremmed kvinde. Jeg kunne slet ikke hænge sammen.«

I tiden herefter havde Nancy Boldsen svært ved bare at gå ud med skrald eller rydde op og handle. Det gik også ud over amningen, så datteren Fleur ikke tog på, som hun skulle, ligesom Nancy Boldsen selv tabte sig.

Hendes humør var i bund.

»Joachim flygtede lidt fra det og havde en hustru, der var efter ham konstant, og han kunne ikke gøre noget rigtigt. Det var en hård tid,« fortæller hun i podcasten.

I dag har Joachim og Nancy Boldsen tre børn. Depressionen er kommet så meget på afstand, at der også er overskud til at have en hund i den store familie.