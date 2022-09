Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De var ikke langt fra at levere et gigantisk resultat.

For da Aalborg Håndbold onsdag aften stod over for det polske storhold Lomza Kielce i Champions League, blev det til et knebent nederlag til danskerne.

28-30 lød cifrene på, da kampen var slut, men ifølge Viaplays håndboldekspert Joachim Boldsen kunne resultatet have set anderledes ud, hvis der ikke var blevet skiftet så meget ud på Aalborg-mandskabet undervejs i kampen.

Blandt andre fik fløjspilleren Andreas Flodman overraskende meget spilletid, mener den tidligere danske landsholdsstjerne.

Kristian Bjørnsen burde have fået mere spilletid i onsdagens kamp, mener Joachim Boldsen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Kristian Bjørnsen burde have fået mere spilletid i onsdagens kamp, mener Joachim Boldsen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Hvorfor bliver han skiftet ind? Hvorfor? Er han blevet hentet til klubben for at få spilletid i de store kampe i Champions League? Nej, det tror jeg ikke, han er. De har i stedet Kristian Bjørnsen. En bundrutineret spiller, der har prøvet alt med det norske landshold,« lød det fra Boldsen i Viaplays nedtaktsstudie efter onsdagens kamp, inden han tilføjede:

»Er det en social kulturinstitution? Eller er han skadet? Nej, det var han jo ikke, for han kom ind igen senere i kampen. Så den beslutning er jeg totalt uforstående over for.«

Håndboldeksperten blev herefter bakket op af sin kollega Christian Dalmose, der mener, at Aalborg-træner Stefan Madsen måske ikke havde behøvet at vise så meget tillid til Andreas Flodman i så stor en kamp.

»Det kan han gøre mod nogle af de danske hold. De spiller i Champions League, og der skal Bjørnsen spille de store kampe. Det er altså mod Kielce, det her,« sagde han blandt andet.

På trods af store stjerner som Mikkel Hansen og Aron Palmarsson med fra start, lykkedes det ikke det danske storhold at vinde den tredje kamp på stribe i verdens bedste klubturnering.

I videoen øverst i artiklen kan du høre Viaplay-eksperterne sætte ord på spillerindskiftningen.