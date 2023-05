De danske håndboldfans skal kigge langt efter et europæisk eventyr på herresiden i næste sæson.

Det mener i hvert fald håndboldlegenden og Viaplay-kommentatoren Joachim Boldsen.

Ifølge den tidligere landsholdsspiller kan de danske klubber, der ender med at kvalificere sig til mændenes Champions League i næste sæson, nemlig godt glemme alt om at blive en del af den eftertragtede Final 4-weekend.

Det siger han i Viaplays håndboldstudie, som du i øvrigt kan se en video fra øverst i artiklen.

Svenske Felix Claar forlader Aalborg Håndbold efter denne sæson. Foto: Aniko Kovacs Vis mere Svenske Felix Claar forlader Aalborg Håndbold efter denne sæson. Foto: Aniko Kovacs

Her er det især Aalborg Håndbold, som Joachim Boldsen mener, der kommer til at få svært ved at leve op til de seneste års store resultater i verdens bedste klubturnering.

På trods af, at den danske storklub blandt andre har hentet landsholdsstjernen Niklas Landin hjem.

»De mister eksempelvis Lukas Sandell, Felix Claar og Aron Palmarsson. Og det er de afgange, der gør ondt. Det bliver svært at løfte arven efter især Claar,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, vi skal være glade for det, Aalborg har leveret, men det er bare ikke realiteterne i næste sæson. Der skal vi bare være glade, hvis vi får et dansk hold i kvartfinalen.«

Den mangeårige håndboldtræner Christian Dalmose er ligeledes enig med sin Viaplay-kollega.

»Aalborg Håndbold bliver forstærket på målmandsposten, men på deres backpladser bliver de svækket. De bliver dårligere,« lyder den kontante dom.

1/8-finalerne blev endestationen for Aalborg Håndbold i dette års Champions League.

Her blev nordjyderne ekspederet ud af de forsvarende danske mestre fra GOG, som efterfølgende tabte klart til mægtige FC Barcelona i kvartfinalen.