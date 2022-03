Joachim Boldsen er mildest talt ikke imponeret over European Handball Federations (EHF) håndtering af krigen i Ukraine og de sanktioner, det har medført for russisk og hviderussisk sport.

Situationen er, at Aalborg Håndbold fører deres Champions League-gruppe, hvor den hviderussiske klub Meshkov Brest ligger sidst.

Det burde ikke umiddelbart give anledning til problemer for Aalborg, men kunne det i værste fald have gjort.

EHF har ikke kunnet beslutte, hvad der skal ske med Meshkov Brests point, i og med at klubben er smidt ud af turneringen i forlængelse af den russiske invasion af Ukraine.

Fodbold Superliga - Esbjerg - Brøndby - 26.10.2014 - Blue Water Arena. tidligere håndbold spiller Joachim Boldsen - nu tv kommentator ved Viasat Foto: Claus Fisker Vis mere Fodbold Superliga - Esbjerg - Brøndby - 26.10.2014 - Blue Water Arena. tidligere håndbold spiller Joachim Boldsen - nu tv kommentator ved Viasat Foto: Claus Fisker

Hvis det skulle ske, at Meshkov Brest får frataget alle deres fire point, og alle resultater imod dem bliver annulleret, så vil stillingen se markant anderledes ud.

I så fald ville Montpellier før onsdagens kamp kun have været ét point bag Aalborg, som dermed som minimum skulle spille uafgjort mod Montpellier for at holde dem bag sig i tabellen.

»Det ændrer jo voldsomt meget for Aalborgs udgangspunkt til den her kamp. Det er dybt frustrerende,« siger TV3 Sport-kommentatoren Joachim Boldsen.

Det lykkedes dog for Aalborg at hive en sejr hjem på 33-31, og faren er på nuværende tidspunkt ude af syne. Men Boldsen skyder fortsat skarpt mod EHFs manglende klarhed.

»Det er jo en hylende åndssvag joke, at EHF ikke har kunnet beslutte sig til, hvad der skal ske, inden de er gået i gang med den her runde,« siger han i studiet inden kampen onsdag aften.

Med sejren over Montpellier bliver Aalborg Håndbold liggende på førstepladsen med to point ned til Szeged på andenpladsen.