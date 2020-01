EM-nedturen er total.

Efter blot tre kampe og kun én sejr blev de danske håndboldherrer losset ud af EM på trods af en status som regerende verdensmestre og OL-vindere.

Fiaskoen sker under en turnering, hvor strukturen er lavet om, og kun to hold går videre fra puljen i mellemrunden, har det skabt debat om det nye format hos Danmarks Håndboldforbund (DHF).

»Jeg tror, at vi må diskutere dette efter turneringen. Når vi står foran en mellemrunde, hvor store nationer som Danmark og Frankrig ikke er med. Hvad betyder det for produktet?« spørger generalsekretær for DHF Morten Stig Christensen i en kritik af det nye format, til TV 2.

Joachim Boldsen sendte en stikpille til DHFs generalsekretær Morten Stig Christensen efter Danmarks EM-exit. Foto: Nils Meilvang Vis mere Joachim Boldsen sendte en stikpille til DHFs generalsekretær Morten Stig Christensen efter Danmarks EM-exit. Foto: Nils Meilvang

Men generalsekræteren får ikke opbakning fra særlig mange fronter.

I hvert fald ikke fra den tidligere håndboldstjerne og nuværende tv-reporter Joachim Boldsen, der roser den nye turneringsstruktur.

»Jeg synes, at det er et fantastisk format. Du skal levere fra start, og gør du ikke det, så er du ude. Det er jo bare fordi, at man er skuffet over at være røget ud, at man siger sådan,« fortæller Boldsen til norske VG.

Også den norske TV 3-ekspert Ole Erevik mener, at det er noget vås at bruge formatet som undskyldning.

»Det er noget vrøvl. Jeg tror, EM-formatet er forbedret. Fire hold i gruppen viser, at du skal være klar til at starte. Jeg forstår godt, at danskerne er desperate og skuffede, efter at de ryger ud,« siger han ifølge VG.

Den danske fadæse blev til virkelighed onsdag aften, da Ungarn slog Island og sendte Danmark ud i EM-mørket. En sejr, en uafgjort og et nederlag var altså ikke nok.

Det er Danmarks værste resultat ved en slutrunde siden 2005, hvor Danmark også røg ud ved det indledende gruppespil.

Dengang skete det dog i en VM-turnering.