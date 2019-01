Den tidligere danske landsholdsstjerne Joachim Boldsen skifter midlertidigt job fra reporter på TV3's superligadækning til håndboldekspert på norsk tv under VM i håndbold Danmark og Tyskland.

»Det er noget, jeg har gjort de sidste tre-fire år. Det er altid sjovt at følge en slutrunde så tæt, så er man nærmere det hele,« siger Boldsen til B.T. Sport.

Han skal være ekspert i studiet hos norsk TV3 i Herning, hvor Norges landshold skal spille deres kampe under VM. Og han følger vores broderland, så længe de er med i turneringen.

Og ifølge den tidligere danske landsholdskaptajn, så regner han med, at nordmændene er med hele vejen til finalen, som skal spilles Jyske Bank Boxen i Herning den 27. januar.

Nøyaktig en uke til håndball-VM braker løs på @tv3norge!



Det ryktes at @boldsen23 er slankere enn noensinne, at @OleErevik er i sitt livs form, og at @kjelling24 planlegger å åpne enda en skjorteknapp.#tv3VM pic.twitter.com/x51bucKh85 — Daniel Høglund (@ViasportDaniel) January 3, 2019

»Jeg tror, at enten Danmark eller Norge vinder VM. Helt sikkert,« lyder det skråsikre ekspertbud fra Boldsen, som ikke kan skjule sin kærlighed til det landshold, han selv har fejret så store triumfer med:

»Og ja, jeg håber, at Danmark bliver verdensmestre. Det behøver du ikke at være i tvivl om. Og det lægger jeg heller ikke skjul på, når jeg står i det studie. Jeg er jo dansker og har tidligere kollegaer løbende rundt på det hold.«

Joachim Boldsen bliver en del af et stort norsk team af kommentatorer, værter og eksperter på norsk TV3 ved VM-slutrunden, som starter om en uge. Han glæder sig til den store turnering, hvor Danmark er havnet i pulje med Norge.

»Jeg har et bedre kendskab til Danmark, end de har. Men jeg har også et stort kendskab til de andre nationer, hvilket jeg også er ved at læse op på. Og så har jeg jo prøvet det før, det her med de store turneringer, på egen krop,« siger Boldsen, som i sin landsholdskarriere opnåede tre EM-bronze, en VM-bronze- og en EM-guldmedalje.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker