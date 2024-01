Er et opsigtsvækkende comeback mon undervejs?

Norge fik en forrygende start på håndbold-EM med stensikker 32-21-sejr over Polen.

Men det var på en særdeles baggrund. For det polske landshold leverede en rædsom indsats – og gjorde tingene utroligt lette for Sagosen & co.

Og norsk Viaplays danske ekspert, den tidligere landsholdsstjerne Joachim Boldsen, havde kun dybe suk til overs for det polske hold.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har sjældent set så dårligt et hold som Polen. Det var virkelig elendigt. Jeg tror, at jeg kunne have spillet med i dag,« sagde Boldsen i tv-studiet ifølge Dagbladet.no.



Det polske sportsmedie Sport.pl konstaterer kort og godt, at indsatsen var 'håbløs'.

Polakkerne kom ellers foran 3-0, inden de fuldstændig klaskede sammen mod et norsk hold, der nu indtager førstepladsen i gruppe D, der også tæller Slovenien og Færøerne.

Norge bliver med stor sandsynlighed én af Danmarks modstandere i mellemrunden.