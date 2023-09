Joachim Boldsen har sagt farvel til tiden, hvor offentligheden kan følge med i arbejdet.

Den tidligere anfører på håndboldlandsholdet sagde i maj farvel til Viaplay efter cirka ti år som vært, reporter og ekspert og opfordrede til, at man kunne kontakte ham, hvis man havde en spændende mulighed på hånden.

Nu har han så taget beslutningen om at slutte sig til rekrutteringsvirksomheden Poulsen, hvor han får titel af 'Chief Recruitment Consultant'.

»Jeg glæder mig til at arbejde i en virksomhed, der står for kvalitet og ordentlighed. POULSEN tager udgangspunkt i nogle professionelle koncepter og værktøjer, og jeg ser frem til at være med til at forløse det fulde potentiale i virksomheden. Jeg har et stort netværk, også internationalt, som virkelig kan få gavn af POULSEN som rekrutterings- og samarbejdspartner,« lyder det fra Joachim Boldsen i pressemeddelelsen fra virksomheden.

Han tiltræder 1. oktober.

Som aktiv håndboldstjerne nåede Boldsen 186 landskampe, en EM-titel samt ophold i store klubber som Barcelona og Flensburg-Handewitt.

Han stoppede på landsholdet i 2008 og efter 2013/2014-sæsonen sagde han også farvel til klubhåndbold.