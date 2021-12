Simone Böhme tænkte det egentlig flere gange. Hvordan kunne hun komme væk fra Siofok KC?

Det var kaotisk, der blev skiftet træner ofte, spillere fik ophævet kontrakter, og der blev kørt hårdt på spillerne, hvilket gav arbejdsdage, der var ud over det sædvanlige. For bare at nævne nogle af de ting, hun har kæmpet med.

Alligevel er den danske håndboldspiller stadig at finde i klubben i Ungarn. På trods af tankerne om at finde noget andet, på trods af det er noget af det hårdeste, hun har prøvet.

»Jeg synes egentlig, det går fint. Vi har lige fået ny træner igen, så det er også en, jeg skal lære at kende,« siger VM-spilleren, når hun skal beskrive, hvordan det går.

Det er ikke mere end et år siden, hun fortalte i et interview med TV 2, hvordan det var hårdt i den ungarske klub. Hvordan tingene blev gjort anderledes, på en hård måde, hvordan hun havde undersøgt exit-mulighederne, og at hverdagen i klubben var noget af det mest drænende både mentalt og fysisk.

Men her et år efter beskriver hun den hårde periode som noget, der har været med til at forme hende.

»Jeg tænker, alt i den periode har gjort mig stærkere. Jeg vidste også, hvad jeg gik ind til, og har været der et par år efterhånden. Det lærer man at leve med. Der er kommet lidt ro på, og jeg synes, det går fint. Jeg har indtil juli, hvor min kontrakt udløber, og så skal jeg finde ud af, hvad der skal ske,« siger 30-årige Simone Böhme, der har været i Siofok siden 2018.

»Når man tænker, man har nået sin grænse, er der stadig lidt at hente. Man lærer sig selv og sine styrker og svagheder at kende rigtig godt. Det er lidt en rutsjebanetur af følelser hele tiden, men jeg synes, jeg er kommet stærkere ud af det,« forklarer hun.

Simone Böhme under VM kampen i gruppe F mellem Danmark og Tunesien i Granollers 2. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simone Böhme under VM kampen i gruppe F mellem Danmark og Tunesien i Granollers 2. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Det gør hende også ekstra stolt, at hun valgte at tage kampen op frem for at smide håndklædet i ringen.



»Jeg havde det også sådan, at når jeg havde sagt A, så måtte jeg også sige B. Selvom der var meget modstand. Det er jeg også stolt af, at jeg er kommet ud på den anden side. Man kan sige, det var det, og så er jeg forhåbentlig styrket til, hvad fremtiden bringer,« fortæller hun.

Simone Böhme har navigeret i hele den hårde situation ved hjælp af gode holdkammerater, der jo oplevede det samme, og så har hendes familie også været god til at både støtte og rådgive hende, så godt de kunne.

»Så lærer man ens egne grænser og følelser at kende, og hvad man vil gå med til, og hvad man ikke vil. Jeg har sparret med nogle i samme situation, og så bliver jeg også ældre. Der er beslutninger og valg, jeg selv skal tage og vokser i,« siger Simone Böhme.

Hun er igen med til en landsholdssamling, efter hun ikke blev udtaget til EM sidste år.

»Skuffelsen var stor. Alle, der har prøvet, kan nok nikke genkendende til det. Men nu er jeg med, og jeg har bare glædet mig sindssygt meget,« siger Simone Böhme.

Hun var ikke bange for at sige højt, at hun mente, hun var god nok til at være med i truppen sidste år.

»Jeg synes, jeg har præsteret godt på landsholdet, jeg arbejder hårdt hver dag. Jeg mener, jeg har noget at bidrage med med international erfaring, min alder, de lande jeg har spillet i, det er nok på baggrund af det,« fortæller hun om årsagen til, at hun ikke var bange for at sætte ord på.

Og så betyder landsholdet bare utroligt meget for hende, understreger hun.

»Det er jo alt. Det er stolthed, ære. At kæmpe for ens eget land. Det er hårdt arbejde, det er en lang periode. Det betyder bare alt. Det er altid rart at komme her. Det er bare en gruppe, der fungerer så godt, ledere, der altid har vores ryg, og som altid går forrest. Det er bare et sted, man har lyst til at være og glæder sig til at komme, hvor man er tryg og føler, der er plads til hver enkelt, til forskelligheder, vi fungerer som gruppe, har fælles mål og drømme, og det er bare topprofessionelt,« siger hun.