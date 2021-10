Det store danske håndboldnavn Jan Pytlick overraskede mandag med udmeldingen om, at han indstiller trænerkarrieren, når sæsonen er ovre.

Dermed forlader manden, der blandt andet står bag to danske OL-guldmedaljer til kvindelandsholdet, sidelinjen - i en alder af 'blot' 54 år.

Men det er en hård periode i privaten, der har fået Jan Pytlick til at tage sit liv op til revision. Det understregede han i mandagens pressemeddelelse - og tirsdag uddyber han så i et interview med JyskeVestkysten.

Hans mor døde for nyligt, og Pytlicks far er sygdomssvækket. Selv har han været indlagt med nyresten - og de oplevelser satte tankerne i gang hos den nuværende cheftræner for Sønderjyskes ligaherrer.

»Der er en periode, der har gjort, at jeg har fået øjnene op for, at jeg har nået en alder, hvor der begynder at ske lidt flere ting omkring mig. Man kan også selv blive ramt af sygdom. Det tænker man over, når man ser, hvad der sker i ens omgangskreds,« siger han til avisen.

Så nu skal familien komme i første række. Jan Pytlick har tre børn - der i øvrigt alle er dygtige håndboldspillere - og de skal nu prøve at have en mere nærværende far. For de har kæmpet med trænerjobbet om opmærksomheden.

»Da jeg var landstræner, da mine børn var små, var jeg til én fødselsdag i de første ti år. Resten af tiden var jeg væk. Så de har jo været vant til en far, der var meget væk til de specielle mærkedage. Så selvfølgelig vil jeg gerne betale tilbage, og kan jeg gøre det ved at være omkring dem, når de skal i gang med at spille igen, så vil jeg gerne det.«

