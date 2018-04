12 mål af Bo Spellerberg og en 29-28-føring sekunder før tid rakte blot til et enkelt point for KIF mod GOG.

Gudme. Bo Spellerberg kunne klappe sig selv på skulderen efter opgøret.

Spørgsmålet er blot, hvor meget Spellerberg og KIF Kolding København kan bruge et enkelt point til efter 29-29 ude mod GOG Håndbold søndag aften i 888 Ligaen.

Opgøret i slutspillet bragte KIF på et enkelt point i gruppen efter to kampe, mens resultatet sendte GOG i spidsen af gruppe 2 med fem point, da klubben havde to point med fra grundspillet.

Bo Spellerberg spillede en hovedrolle med 12 scoringer i kampen, og han udlignede til 28-28 med et minut igen.

Kort efter hamrede Spellerberg så bolden i det tomme mål fra egen banehalvdel til 29-28-føring, men GOG udlignede fire sekunder før tid til slutresultatet.

Kampen var lige, og sådan var første halvleg på Fyn også.

Gæsterne vidste godt, at en sejr ville være særdeles vigtig og havde ikke i sinde at give noget væk.

GOG indledte dog med at komme foran 3-1, og Emil Jakobsen bragte hjemmeholdet foran 4-2 efter seks minutter.

Derfra gik holdene nærmest hånd i hånd, indtil scoringer fra Sebastian Augustinussen og Bo Spellerberg bragte KIF foran 14-12 med tre minutter igen af halvlegen.

Efter fem minutter af anden halvleg var hjemmeholdet foran 18-17, men Bo Spellerberg udlignede på et straffekast.

GOG-keeper Ole Erevik snuppede et forsøg fra Sebastian Augustinussen foran 20-19, men GOG magtede ikke at udbygge føringen i de efterfølgende angreb.

Med et kvarter igen var GOG dog foran 22-20, og en scoring fra højre fløj af Frederik Bo Andersen bragte hjemmeholdet foran med tre mål.

Philip Stenmalm hamrede bolden i mål ni minutter før tid, og KIF reducerede til 24-25 i den tætte dyst.

Så kom den dramatiske afslutning, hvor Spellerberg spillede en hovedrolle, uden at KIF dog fik fuldt udbytte med hjem.

