Lærke Møller stopper sin aktive håndboldkarriere på grund af vedvarende skader. Det oplyser den mangeårige landsholdsspillers klub, Team Esbjerg, i en pressemeddelelse.

Den tidligere landsholdsspiller stopper på grund af de tilbagevendende skader i højre knæ, efter at en scanning har vist, at korsbåndsskaden fra 2015 ikke ser ud til at kunne udbedres. Lærke Møller blev opereret i august 2016, og i en periode derefter var hun i bedring, men skaden blev atter forværret. Rådet fra speciallæge i ortopædkirurgi Søren Kjeldsen, Viborg Privathospital, er, at hun stopper med at spille håndbold på topniveau.

»Søren Kjeldsen orienterede mig om, at min skade i højre knæ efter endnu et år med genoptræning og atter genoptræning er blevet værre. Det fortæller mig, at jeg ikke kan holde til at spille håndbold, og jeg må formentlig igennem endnu en operation for at kunne leve et aktivt liv i fremtiden,« siger Lærke Møller i pressemeddelelsen.

»Jeg er naturligvis knust over, at det nu er slut med håndbold. Det er det, jeg har brugt allermest tid på i hele mit liv, og det har altid haft førsteprioritet i de valg, jeg har taget. Jeg begyndte i en lille klub i Aalborg som femårig, jeg har været med på professionelt niveau, siden jeg var 16 år, og hele mit liv har været indrettet efter håndbold. Sådan skal det ikke være mere.«

»Nu trænger jeg til at få ro og komme mentalt ovenpå. De seneste to år har jeg forsøgt alt og jagtet håbet om at kunne vende tilbage til mit tidligere niveau, lige indtil for to-tre uger siden. Jeg blev ramt af tomhed, for nu er det hele bare slut,« siger Lærke Møller, som understreger, at hun ikke fortryder noget, selvom de seneste år har været hårde at komme igennem.

»Hvis man forestillede sig, at jeg begyndte forfra, ville jeg gøre det hele igen for alt det, jeg har prøvet, følt og oplevet undervejs. De hold, jeg har været en del af, de personer, der har haft indflydelse på min udvikling og været med til at forme mig, de oplevelser, jeg har fået lov til at være med til på klubhold, ungdomslandshold og A-landshold. Det er minder, jeg husker tilbage på med enorm stolthed. EM-slutrunden i 2010 på hjemmebane og Champions League Final4 var noget helt specielt,« lyder det.

Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, begræder dybt, at klubben ikke fik gavn af Lærke Møllers færdigheder i de knap to sæsoner, hun nåede at være der:

»Lærke vil for mig altid stå som et at de største boldtalenter i dansk håndbold nogensinde. De få gange, hun var med til at træne efter flere måneders pause, var hun den dygtigste. Hendes taktiske forståelse i begge ender af banen bevirkede, at hun lynhurtigt kunne falde ind i spillet, og det ser man ikke ofte. Desværre fik vi ikke glæde af Lærkes store kvaliteter på banen. Uden for linjerne er jeg dybt imponeret af hendes indsats for holdet og hendes evne til at bevare troen og ukueligheden med henblik på et comeback,« siger Jesper Jensen videre i pressemeddelelsen.