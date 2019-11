Landstræner Klavs Bruun Jørgensen anser VM-premieren som en ekstra testkamp, inden det bliver alvor.

Det siges, at i sport kan alting ske, men en gang imellem støder man på kampe, hvor styrkeforskellen er så enorm, at det udfordrer den lettere slidte påstand.

Sådan et tilfælde er Danmarks kamp mod Australien på åbningsdagen ved VM i kvindehåndbold.

Ved adskillige bookmakere får man odds 1 på Danmark. Det vil sige, at man intet vil tjene på dansk sejr, uanset hvor mange penge, man har spillet.

- Det kan jeg godt forstå, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Han peger på, at Australien kvalificerede sig til VM gennem en femteplads ved de asiatiske mesterskaber sidste år. Holdet slap videre trods indledende nederlag på 19 mål til Japan og 8 mål til Kasakhstan.

- Det er hold, vi slår selv på halvsløje dage. Men vi skal bruge kampen godt og få så meget ud af den som muligt. Om ikke andet så tanke ekstra selvtillid, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Australiernes VM-erfaringer er da også ganske nedslående. Holdet har været med syv gange og kan fremvise en statistik på 43 nederlag i 43 kampe og en samlet målscore på minus 1050.

- Landene i Oceanien har ikke en stolt tradition for håndbold. Spillerne bliver ofte samlet op fra nogle mindre ligaer i Europa, fordi de har en bedsteforælder fra Australien, påpeger den danske landstræner.

Det er en af den slags modstandere, hvor selv en komfortabel sejr kan føles som en irriterende oplevelse, hvis detaljer i spillet ikke fungerer.

- Ja, hvis der har været mange tekniske fejl, mange brændte skud og for mange mål imod, siger stregspilleren Kathrine Heindahl.

- Man er selvfølgelig glad for sejren, men det giver ikke den der sejrsrus, som man får, hvis man føler, at vi fik dem sat ordentligt til vægs.

Umiddelbart kan det være svært at se den sportslige berettigelse i sådan en forestilling, men for danskerne er det en værdifuld lejlighed til at teste formen efter en kampfattig optakt til VM.

Danmark har ikke spillet en landskamp siden juli. Og VM-forberedelsernes eneste testkamp var mod et hold af japanske gymnasiedrenge i sidste weekend.

- Jeg ved godt, at man ikke kan sige, at kampen mod Australien er en træningskamp, for vi skal have respekt for dem.

- Men vi er altså væsentligt bedre end dem. Dermed har vi haft to kampe, inden det bliver alvor, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Alvor bliver det søndag mod Sydkorea, der tidligere var en stormagt i international kvindehåndbold.

/ritzau/