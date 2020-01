Onsdag klokken 18.15 skal hele håndbold-Danmark heppe på islandsk sejr over Ungarn.

For alt andet end fuld gevinst til vulkan-drengene sender på katastrofal vis Danmark ud af EM - allerede i gruppespillet.

Skæbnens ironi vil, at den danske EM-skæbne dermed hviler på skuldrene af manden, som for tre år siden blev sparket ud af dansk håndbold: Den tidligere landstræner, Gudmundur Gudmundsson, der trods OL-guld ikke fik forlænget sin kontrakt med Dansk Håndbold Forbund.

Den danske forsvarsbamse René Toft Hansen er sikker på, at Gudmundur, der nu er landstræner for Island, lader fortid være fortid - og vil gøre alt for at hjælpe Danmark med over i mellemrunden.

Handball - Men's 2020 EHF European Handball Championship - Preliminary round Group E - Iceland v Russia - Malmo Arena, Malmo, Sweden - January 13, 2020. Iceland's head coach Gudmundur Gudmundsson reacts.

»Jeg tror ikke, at han er sådan en, der går og bærer nag efter noget, der er sket for et par år siden.«

»Vi sætter vores lid til Gudmundur, og jeg er ret sikker på, at han gerne vil have to point med i mellemrunden - og så er han ligeglad med, om han får Danmark med videre eller ej.«

Island har - heldigvis for Danmark - masser at spille for på onsdag. En sejr vil gøre, at Island går ind til mellemrunden med to dejlige point i rygsækken. Og de kan vise sig vigtige, for der står også OL-billetter på spil ved denne slutrunde.

»Vi skal håbe på Island, og de danske tilskuere må rigtig gerne hjælpe de islandske tilskuere på onsdag. Fyre op under kedlerne,« lød det fra René Toft.

Foto: Claus Fisker

Landstræner Nikolaj Jacobsen er også stor Island-fan på onsdag.

For Island gælder der også om at få point med over, så jeg går ud fra, at de hellere vil have to med over end nul. Nu må vi se. Ungarn har vist sig at være et rigtig godt hold. Vi må krydse fingre,« lød det mandag aften fra landstræneren.

Landsholdsstjernen Rasmus Lauge satser også på fuld islandsk indsats onsdag.

»Vi skal håbe på, at Island synes, det er sjovere at få to point med over i mellemrunden end at slå Danmark ud.«