Emil Jakobsen kunne ikke spille videre i kampen mod Holland onsdag aften.

Og nu er der nyt fra den danske landsholdslejr.

For venstrefløjen, der vred om på foden, ser ud til at være i bedring.

Torsdag var han blevet hjemme fra landsholdets træning i Hamborg.

Nikolaj Jacobsen ser ud til at kunne glæde sig over godt nyt omkring Emil Jakobsen. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

»Han har forstuvet foden, men det er en simpel forstuvning, så det ser godt ud,« oplyser den danske fysioterapeut Anja David Greve.

Hun gav en status til den fremmødte presse, og hun er positiv omkring Jakobsens muligheder for at blive klar til kamp mod Sverige fredag aften.

»Det vil jeg ikke udelukke. Han er faktisk allerede i gang med øvelser hjemme på hotellet,« lyder det.

Danmark og Sverige har begge maksimumpoint, og det ligner en direkte duel om at vinde puljen. Begge hold ser dog ud til at være i førerpositionen, når det kommer til en semifinaleplads.

Opgøret kan du følge her på bt.dk før, under og efter fredag.