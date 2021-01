Nikolaj Jacobsen har fået et problem - et luksusproblem. For han kan nu notere sig, at han har taget tre stærke målmand med til VM i Egypten - og han har kun plads til to ad gangen.

Søndag aften var det Emil Nielsen - der ellers tidligere har været ude i kulden hos Nikolaj Jacobsen - der fik chancen mod DR Congo. Og det gjorde han så overbevisende, at han efterfølgende blev kåret til kampens spiller.

Men det kan sagtens tænkes, at han trods successen sendes på tribunen i næste kamp. Emil Nielsen selv har ingen idé om, hvor han står henne i målmandshierakiet.

»Aner det ikke. Så enkelt er det - jeg aner det ikke,« sagde han til TV 2 efter kampen.

KAIRO 20210117 Danmarks Anders Zachariassen (tv) och Mads Mensah Larsen samt Kongos Gauthier Mvumbi Thierry (#15) under söndagens match i handbolls-VM, grupp D, mellan Kongo-Kinshasa och Danmark på Cairo Stadium Sports Hall.

Men Emil Nielsen fik med dagens kamp sat et kryds ud for en stor drøm - slutrundedebuten er hjemme.

»Ja, det er fedt. Det er en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Jeg er rigtig glad lige nu,« fortalte Emil Nielsen, der ikke var nervøs inden karriere-milepælen.

»Nej, jeg følte mig ganske selvsikker. Og så er vi en noget bedre håndboldnation end Congo - kan jeg godt sige uden at fornærme nogen.«

Det gør han næppe - for Danmark tromlede congoleserne over. 39-19 endte den danske sejr.