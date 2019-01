Må Hannah Mouncey spille kvindehåndbold, når hun er født som mand?

Det er et spørgsmål, som har vakt debat de seneste dage.

29-årige Hannah Mouncey blev født som mand og dyrkede rygby på et professionelt niveau. For tre år siden påbegyndte Hannah Mouncey en kønsskifteoperation og er i dag en kvinde.

Senest fik hun debut på det australske kvindelandshold i håndbold, som Danmark kan rende ind i ved VM senere på året.

Hannah Mouncey i aktion mod de indiske håndboldkvinder ved de asiatiske mesterskaber. Foto: Youtube. Vis mere Hannah Mouncey i aktion mod de indiske håndboldkvinder ved de asiatiske mesterskaber. Foto: Youtube.

Det har sidenhen igangsat en debat, som blandt andre Jyllands-Posten og Radio24/7 har taget op.

Hos Radio24/7 var værterne Anna Ingrisch og Asger Juhl uenig i, hvorvidt det er acceptabelt at stille op ved håndbold-VM for kvinder, når man er født som mand.

»Her kommer min intelligens simpelthen til kort. Jeg har en følelse inden i mig - at der her er en glidebane, der er fuldstændig åndssvag. Det virker bare så tåbeligt for mig (...). Jeg synes ikke, det skal kunne lade sig gøre. Og jeg kan ikke finde ud af at argumentere for det,« siger Asger Juhl.

Anna Ingrisch har dog et andet syn.

Hun mener til gengæld, det handler om transkønnedes rettigheder.

»Man kan jo også mene, at det her er en mand, der i mange år har været fanget i en forkert krop. Som nu er blevet til sit rigtige køb; nemlig en kvinde (...). Og nu har fået lov til i øvrigt at udføre sin profession. Under de rigtige rammer, under sit rigtige køn,« mener hun i debatten.

Faktum er, at der lige nu ikke er nogle juridiske regler, der forbyder Hannah Mouncey at spille kvindehåndbold.

Derfor var hun en del af det australske landshold, der fik en femteplads ved de asiatiske mesterskaber. Trods en femteplads giver det en adgangsbillet til VM i Japan i december 2019. Asien har nemlig fire pladser ved VM, men da Japan - som blev nummer to - allerede var kvalificeret til VM qua sit værtskab, går pladsen til den næste i rækken: Australien.