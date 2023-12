Det var en af de største og vigtigste kampe i hendes karriere, som pludselig endte brat og i et sandt mareridt.

Den stærke danske stregspiller Kathrine Heindahl måtte i anden halvleg af VM-semifinalen mod Norge bæres grædende fra banen.

Efterfølgende fik hun meldingen om, at hun var ude i 3-4 måneder og kunne på krykker - sammen med resten af det danske hold - søndag modtage en fortjent VM-bronzemedalje på hjemmebanen i Jyske Bank Boxen efter sejren over Sverige. Her et par dage efter beskriver Kathrine Heindahl nu, hvordan hun havde det under den voldsomme situation, hvor hun fik skaden:

»Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var noget, der sprang. Da jeg blev båret ud, følte jeg, at mit underben svømmede lidt. Nu har jeg ikke selv haft meget med knæene før, men det jeg mærkede, det er jo de ting, man typisk hører, når korsbåndet springer,« siger Kathrine Heindahl til TV 2 Sport.

Kathrine Heindahl blev båret ud fra semifinalen mod Norge i store smerter. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvis det var endt med en korsbåndsskade, kunne Kathrine Heindahl havde vinket farvel til OL, da en sådan skade typisk kan holde håndboldspillerne ude op imod et år.

Heldigvis slap stregspilleren med en skade i det inderste ledbånd, hvor hun nu begynde at kæmpe sig tilbage til på håndboldbanen og forhåbentlig igen trække i landsholdstrøjen ved legene i Paris til sommer.

Den triste situation for Kathrine Heindahl gjorde, at Kaja Kamp kunne få en vild landholdsdebut, da hun blev kastet for løverne i bronzekampen mod Sverige.

