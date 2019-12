Bjarke Christensens øjne var både røde - og blanke.

»Jeg tror ikke, at jeg skal sætte alt for mange ord på det, uden at der kommer tårer i øjnene,« sagde han med usikker stemme.

Fløjspilleren gennemførte lørdag sin sidste kamp for Skjern efter 14 år i håndboldklubben.

Og da han efterfølgende blev interviewet af TV 2 Sport skete det med særdeles usikker stemmeføring.

»Det er specielt. 14 år er lang tid, og der er mange mennesker, man holder af. Det er lidt svært,« sagde Bjarke Christensen efter 33-29-sejren over Fredericia.

Han havde svært ved at svare på spørgsmålene, da han eksempelvis blev spurgt om, hvad Skjern havde betydet for ham, måtte håndboldspilleren kigge væk et øjeblik - hvorefter han tilføjede: 'Det tror jeg ikke, du skal spørge mig om'.

Den 27-årige fløjspiller er dog ikke i tvivl om, at han har truffet den rette beslutning ved at skifte til en konkurrerende klub i den danske herreliga.

»Tager man den professionelle kasket på, selvom det er svært lige nu, er det 100 procent det rigtige. Men jeg er en meget følsom fyr, og tager man den kasket på, er det rigtig svært for mig lige nu,« sagde Bjarke Christensen til TV 2 Sport.

Fremover skal han spille for Mors-Thy, hvor han har bundet sig til sommeren 2022. At det kan lade sige gør midt i sæsonen skyldes ifølge TV 2 Sport, at han har udnyttet en klausul i sin kontrakt.

Og han har såmænd også fået indskrevet en særlig klausul ind i aftalen med sin kommende klub. Således har han fået lavet en tilføjelse om, at han kan vende tilbage til Skjern allerede i sommeren 2021.

Lørdagens 17. spillerunde var den sidste inden landskampspausen på grund af den forestående EM-slutrunde, hvor Danmark selvfølgelig er med.

Skjern ligger nummer fire i ligaen, mens Mors-Thy ligger nummer ni.