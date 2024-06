Håbet lever for Mikkel Hansen.

Den danske håndboldstjerne har nemlig stadig muligheden for at få fingrene i det eneste trofæ, han mangler at vinde. Og så endda i hans allersidste klubkamp i karrieren.

Det står klart, efter Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag på forrygende vis spillede sig i Champions League-finalen ved at besejre de forsvarende mestre fra Magdeburg.

Og den sejr er da også noget, der har blæst B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, bagover.

Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix

»Auf Wiedersehen, for et håndboldkamp! Det er en af de største europæiske præstationer af et dansk herrehold nogensinde. Aalborg detroniserede de regerende mestre overlegent med en defensiv af en anden verden. En utrolig bedrift,« lyder det fra Johnny Wojciech Kokborg.

Han hæfter sig desuden ved Mikkel Hansens sidste mulighed for at sætte det flotteste punktum for en gloværdig klubkarriere:

»Mikkel Hansen holder liv i drømmen om et CL-trofæ, og det står næsten allerede skrevet på Wikipedia, at dette års udgave har hans og Aalborgs navn på det. De får aldrig en større chance.«

B.T.s håndboldkommentator mener ligeledes, at lørdagens sejr skyldes et fortrinligt arbejde i den danske storklub i løbet af de seneste mange år.

»Sejren er i lige så høj grad et bevis for det arbejde, Jan Larsen (direktør i Aalborg Håndbold, red.) og resten af flokken har bedrevet i det nordjyske. Danmark har et europæisk mesterhold i mange år,« afslutter han.

Mikkel Hansen og co. vandt lørdagens dramatiske semifinale med cifrene 28-26.

Du kan læse B.T.s dom over kampen LIGE HER.