Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSH) vandt tirsdag gruppefinalen mod Vojvodina fra Serbien i European League.

Midtjyderne slog på hjemmebane førerholdet fra den serbiske liga med 26-22, og dermed fik BSH-spillerne revanche for et et-måls-nederlag på udebane for halvanden måned siden.

Sejren betyder, at BSH-træner Patrick Westerholms mandskab kan tage to point med over i hovedrunden, når turneringen går ind i sin næste fase.

På hjemmebanen i Silkeborg fik midtjyderne en fremragende start og bragte sig foran med 9-4, men seks serbiske scoringer i træk dæmpede stemningen og gav gæsterne en føring på 10-9.

Vojvodina førte 14-13 ved pausen, men i de sidste 30 minutter satte værterne tingene på plads og vandt uden større besvær.

BSH vandt gruppe F med ti point foran Vojvodina med otte point.

Skjern tabte 27-31 i gruppe D på udebane til slovakiske Povazska Bystrica. Vestjyderne sluttede dermed på andenpladsen bag kroatiske Nexe. På forhånd var Skjern sikret adgang til hovedrunden.

/ritzau/