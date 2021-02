Bjerringbro-Silkeborg er nu to point efter Aalborg med en kamp i hånden efter sejr over nordjyderne lørdag.

Det blev heller ikke Aalborg Håndbold, der satte en stopper for Bjerringbro-Silkeborgs (BSH) sejrsstime i herrernes håndboldliga.

Lørdag vandt BSH over de forsvarende mestre, da det i Aalborg endte med en sejr på 34-31. Det er BSH's sjette i træk i HTH Herreligaen.

Resultatet betyder, at topstriden i tabellen nu er åbnet mere op. BSH har på tredjepladsen to point op til Aalborg, men har spillet en kamp færre end nordjyderne.

Aalborg missede muligheden for at indhente topholdet GOG, der på trods af en sløj periode fortsat har et forspring på to point til aalborgenserne, som også har spillet en kamp mere end fynboerne.

GOG og BSH mangler at spille fem kampe i grundspillet. De otte bedste i tabellen går videre til slutspillet.

Der var godt gang i målscoringen fra start mellem Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg. Efter fem minutter var der scoret ti mål - lige fordelt mellem de to hold.

Generelt var indledningen jævnbyrdig, indtil BSH efter cirka ti minutter trak lidt fra, så Aalborg-træner Stefan Madsen midtvejs i første halvleg måtte tage en timeout bagud 9-12.

Spilstoppet hjalp ikke aalborgenserne ret meget.

Hjemmeholdet kæmpede især med at finde løsningerne i forsvaret. BSH-spillerne var skarpe, men indkasserede i det sidste minut to hurtige mål, så føringen ved pausen fortsat var på tre ved stillingen 20-17.

Aalborg kom bedst ud fra turen i omklædningsrummet. Efter otte minutter sendte Henrik Møllgaard bolden i mål til 22-22, og så var BSH's forspring forduftet.

Sebastian Barthold sørgede lidt efter med sin ottende scoring for Aalborgs første føring siden starten af første halvleg.

Men det knækkede ikke BSH. Gæsterne kom foran igen ved 25-24 og slap ikke føringen igen.

Aalborg nærmede sig et par gange, men manglede generelt den sidste skarphed. Det udnyttede BSH altså på fornem vis.

/ritzau/