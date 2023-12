Søren Pedersen havde indstillet karrieren, men gør nu midlertidigt comeback i den bedste danske række for BSH.

Bjerringbro-Silkeborgs håndboldherrer henter forstærkning på målmandsposten i form af veteranen Søren Pedersen.

Det oplyser Bjerringbro-Silkeborg Håndbold (BSH) torsdag på klubbens hjemmeside.

- Det er en spændende mulighed for mig. Jeg har altid nydt at spille håndbold. BSH kender jeg kun fra mine opgør som modstander, og det er en klub, jeg har stor respekt for.

- Så da muligheden kom, var jeg ikke så meget i tvivl om, at det var en opgave, jeg gerne ville afprøve, siger han til klubbens hjemmeside.

37-årige Søren Pedersen havde egentlig indstillet karrieren og arbejder til dagligt som direktør i fodboldklubben Thisted FC.

- Heldigvis kunne min bestyrelse i Thisted FC også se dette som en spændende mulighed, så derfor også en stor tak i deres retning, siger Søren Pedersen.

Nu gør han comeback frem til jul som midlertidig erstatning for den skadede BSH-keeper Johan Sjöstrand.

Michael V. Knudsen, som er sportslig ansvarlig i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, ser frem til at se Søren Pedersen i aktion mellem stolperne igen.

- Søren Pedersen er en backup til Mikkel Løvkvist frem mod den vigtige pokalkvartfinale, vi har i Nordsjælland 20. december, hvor vi vil videre til Final 4.

- Efter Johan Sjöstrands operation har vi valgt at gardere os med en erfaren herre på målmandsposten, siger Michael V. Knudsen.

Søren Pedersen træner med fra torsdag og er med på BSH-holdkortet på udebane mod TTH Holstebro på lørdag.

/ritzau/