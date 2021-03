Bjerringbro-Silkeborg vandt for syvende gang i træk og indhentede Aalborg Håndbold med sejr over Ribe-Esbjerg.

Det så ud til, at Ribe-Esbjerg torsdag ville smide en kæp i hjulet på Bjerringbro-Silkeborgs (BSH) jagt på topplaceringen i HTH Herreligaen.

Vestjyderne spillede godt og var foran med tre mål med ti minutter tilbage, inden et comeback i slutminutterne resulterede i, at BSH fortsatte sin sejrsstime, som nu lyder på syv vundne kampe i træk.

Mads Øris Nielsen blev den store helt, da han i de døende sekunder scorede til slutresultat 29-28. Sejren betyder, at BSH nu på andenpladsen har 33 point, lige så mange som Aalborg Håndbold på tredjepladsen.

GOG, der er inde i en svær periode for tiden, ligger øverst med 35 point, men har spillet en kamp færre end de to andre hold.

BSH startede sløvt torsdag og kom bagud, inden hjemmeholdet fandt rytmen. Midtvejs i første halvleg stod der 10-7 til midtjyderne, men så kom gæsterne op i gear igen.

Ribe-Esbjerg fik vendt kampen på hovedet og var flere gange foran med to, inden Sebastian Skube lige inden pausen sørgede for, at BSH kun var bagud med et enkelt mål efter de første 30 minutter.

Kampen forblev tæt efter pausen, men Ribe-Esbjerg var som regel et skridt eller to foran. BSH gav sig dog ikke og fik flere gange udlignet.

Med lidt over ti minutter tilbage kom gæsterne så foran med tre for første gang i kampen. Men igen svarede Bjerringbro-Silkeborg tilbage, og så endte det med en gyserafslutning.

Hjemmeholdet fik reduceret med små to minutter tilbage, men Ribe-Esbjerg gik i stå i angrebet, og så fik BSH bolden med et lille minut tilbage.

BSH-træner Peter Bredsdorff-Larsen tog en timeout for at sætte angrebet op, og selv om det nok ikke udmøntede sig, som han havde forestillet sig, endte træneren alligevel med armene over hovedet i triumf.

Med kun en håndfuld sekunder tilbage på kampuret steg Mads Øris Nielsen til vejrs og scorede sejrsmålet.

Bjerringbro-Silkeborg og Aalborg Håndbold mangler at spille fire kampe i grundspillet, mens topholdet GOG altså har fem tilbage.

/ritzau/