Hun måtte se kampen fra sidelinjen onsdag aften med et plaster i ansigtet.

Men det var faktisk ikke det flækkede øjenbryn, der holdt Rikke Iversen ude af Odenses kamp. I stedet var det et uheld med en tapesaks søndag, der betød, at hun ikke kunne spille.

»Jeg er desværre både blevet syet i foden og i hovedet. Jeg flækkede øjenbrynet i weekenden, og så kom Mia Rej desværre til at skære mig i foden med en saks efter kampen,« fortæller Rikke Iversen til TV 2 Sport.

Uheldet skete, da Mia Rej skulle hjælpe med at klippe noget tape af Rikke Iversens fod. Da hun gjorde det, fik hun klippet i selve foden, og det har kostet Rikke Iversen tre sting og en lille pause, fordi de lige vil passe på i forhold til at give hende sko på igen, forklarer hun.

Heldigvis for Rikke Iversen får det umiddelbart ikke konsekvenser for det kommende VM i håndbold, som hun er udtaget til.

Håndboldlandsholdet møder ind til samling mandag 22. november, hvorefter den står på både træning og et par kampe, inden turen 30. november går til Spanien.

Her skal Danmark i indledende gruppe møde Tunesien, Congo og Sydkorea i jagten på den helt store triumf.

Rikke Iversen var også med ved sidste års EM i Herning, hvor landsholdet sluttede som nummer fire. Den 28-årige Odense-spiller har i alt spillet 26 kampe for det danske landshold, som hun debuterede for i 2015. Sidste års EM var dog hendes første slutrunde og også der, hun for alvor fik sit gennembrud i de røde og hvide farver.