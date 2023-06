Hun trak på smilebåndet.

For Nora Mørk havde allerede fået spørgsmålet en del gange allerede.

Og det var heller ikke en undtagelse, da hun sammen med flere andre fra Team Esbjerg mødte pressen fredag eftermiddag inden weekendens Final 4 i Champions League.

Den norske landsholdsstjerne har allerede vundet turneringen seks gange.

Gør hun det for syvende gang i weekenden, bliver hun den mest vindende i den sammenhæng, lød det fra en journalist, der efterfølgende ville vide, om det var noget, Nora Mørk gik og tænkte på.

»Du er den fjerde, der har nævnt det. Det er svært ikke at tænke på eller glemme,« sagde hun med et lille glimt i øjet.

»Jeg har spillet Champions League, siden jeg var 18. Jeg har meget erfaring. Jeg tænker, at gør jeg det er det fantastisk. Men det er ikke kun mig,« lød det fra håndboldspilleren.

Hun forklarede, at når hun en dag går på pension, er hun ikke i tvivl om, hun vil synes, det er fantastisk, have stået her især efter alt det, hun har været igennem med mange skader.

Nora Mørk var med til at vinde EM-guld med Norge i 2022. Foto: Antonio Bat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Nora Mørk var med til at vinde EM-guld med Norge i 2022. Foto: Antonio Bat/EPA/Ritzau Scanpix

Men Nora Mørk slog også fast, at det er en dag ad gangen.

Søndag fyldte ikke, da hun talte med pressen. Kun lørdagens kamp mod ungarske FTC.

» Jeg vil gøre alt i min magt for at nyde i morgen (lørdag, red.). Hvordan det går, kan jeg ikke spå om, men hvis vi gør det (vinder det hele, red.) er det fantastisk. Men mest for klubben. Måske for mig, når jeg bliver gammel,« sagde Nora Mørk med et grin, inden hun gik videre til tv-interviews.

Og her slap hun heller ikke for at få det samme spørgsmål – nu fra en femte.

Nora Mørk og Team Esbjerg skal lørdag møde ungarske FTC-Rail Cargo i semifinalen. Vinderen af den kamp skal møde vinderen af kampen mellem Györ og Vipers Kristiansand.