Landstræner Jesper Jensen ser det som sin helt klare opgave.

For når man som medie møder ham efter kampen, er det ikke altid, det er lige let at få ham til at rose den enkelte spiller.

Det sker selvfølgelig - men han hiver også gerne andre frem i fokus, og det sker, fordi han vil give et andet billede til den million danskere, der følger med i stuerne.

Og som helt konkret så kampen mod Rumænien,

»Jeg kan sagtens finde ting, jeg gerne vil hype, men jeg synes bare, det tit bliver en definition af den gode håndboldspiller på baggrund af mål, assist og redningsprocent. Det er unuanceret.«

»Der er mange, der laver et arbejde, som ikke altid er så synligt. Derfor er det også min opgave at nuancere det lidt overfor den million danskere, der kiggede på i går,« siger han og fortsætter:

»Der er da også noget taktik i det, men det er lige så meget for at nuancere det. Det er det, vi bruger 'open hour' (landsholdet mødes dagen efter kamp og evaluerer, red.) til for at sige, hvad Lars' og min virkelighed er. Én ting er, hvad de læser og hører og hvad deres forældre synes. Men vi prøver at tjekke ind i den virkelighed, vi har.«

»Vi fremhæver også dem, der gør det godt, og de får masser af ros i medierne og hos fans. »

Danmark møder Japan, Tyskland og Polen i mellemrunden ved VM i Herning.