De fleste øjne i håndboldverdenen stirrer lige nu på Danmark.

Og med god grund, for der hersker nemlig et større EM-kaos, efter Norge tidligere på ugen trak sig som vært på grund af corona-restriktionerne i landet.

Lørdag har man endnu ikke fået et endeligt svar på, om Danmark kan afholde slutrunden alene, og det er begrænset, hvor mange gange timeglasset kan vendes.

Det fortalte DHF's formand, Per Bertelsen, tidligere lørdag til B.T. Netop derfor har Dansk Håndbold Forbund da også hasteindkaldt til bestyrelsesmøde søndag.

Per Bertelsen. Foto: sportxpress Vis mere Per Bertelsen. Foto: sportxpress

Uvisheden, som både spillere, trænere, fans og DHF befinder sig i, er ikke værdigt for håndboldsporten, forklarer Bent Nyegaard, der er håndboldekspert og kommentator hos TV 2 Sport.

»Det er en uanstændig behandling af folk, der skal styre så stor en enhed og så stor en begivenhed som EM. Det er tre uger, vi snakker om. Det duer ikke,« siger Bent Nyegaard lørdag i TV 2 Sports optaktsstudie.

Og han er da også selv i tvivl om, hvorvidt det vil lykkes at afholde EM-slutrunden på dansk jord.

»Jeg bliver mere og mere i tvivl, for hver time der går,« fortæller han.

TV2's mangeårige kommentatorpar Bent Nyegaard (tv.) og Thomas Kristensen (th.). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere TV2's mangeårige kommentatorpar Bent Nyegaard (tv.) og Thomas Kristensen (th.). Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Per Bertelsen skyldes uvisheden i høj grad, at tilbagemeldingen fra politisk side har været en kolossal skuffelse.

»Jeg kan se, at de (Kulturministeriet, red.) siger, der er tæt samarbejde og tæt dialog med DHF. Jeg ved ikke, hvad det betyder for dem, men vi har ikke hørt fra dem siden i går (fredag, red.) formiddags kl. 9. Det er snart halvandet døgn, hvor vi intet har hørt. Det er ikke tæt dialog i min verden,« forklarede han lørdag til B.T. og tilføjede:

»Vi er jo også nødt til at tage holdene seriøst. Og alle andre aktører til EM. De skal også have mulighed for at forberede sig ordentligt på at deltage, arrangere rejse hertil osv. Og lige nu ved de ingenting. Det er jo ikke seriøst. Og der er grænser for, hvor lang tid vi kan holde dem hen.«

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde i DHF arholdes søndag klokken 11.

EM i kvindehåndbold skal efter planen fløjtes i gang d. 3. december.