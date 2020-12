Coronavirussen har i den grad ramt EM i kvindehåndbold.

Fredag kom det nemlig frem, at to spillere i den serbiske landsholdstrup er testet positive, og det har sendt flere holdkammerater i isolation.

Af den årsag frygter både fans og eksperter nu, at det bare er et spørgsmål om tid, før smitten spreder sig yderligere ved EM.

Én af dem, der mener, der bør handles nu, hvis ikke resten af EM-slutrunden skal risikere at blive truet, er TV 2 Sports håndboldekspert Bent Nyegaard.

Bent Nyegaard (i midten) og Thomas Kristensen. Foto: Claus Fisker Vis mere Bent Nyegaard (i midten) og Thomas Kristensen. Foto: Claus Fisker

»Når smitten nu har spredt sig på det serbiske hold, så skal de udelukkes fra EM. Det drejer sig om rettidig omhu. Jeg tror også, det bliver den beslutning, EHF kommer frem til. De kan ikke risikere en smittekæde, der starter, siger han til TV 2 Sport.

De to serbiske landsholdsspillere, der er smittet med coronavirus og efterfølgende sendt i karantæne, er Marija Agbaba og Kristina Graovac.

Alle Serbiens spillere er sammen med trænere og ledere sendt i isolation indtil fredag aften, hvor de alle skal testes endnu en gang.

Det samme gør sig gældende lørdag morgen, hvor holdet skal igennem endnu en test-runde.

EM-kamp mellem Holland og Serbien i Kolding er udskudt efter fund af coronasmitte. Foto: Bo Amstrup Vis mere EM-kamp mellem Holland og Serbien i Kolding er udskudt efter fund af coronasmitte. Foto: Bo Amstrup

De to positive test kom som et chok for slutundens arrangører, der ellers har forsøgt at skabe den strikse EM-boble, hvor spillere, trænere og officials er isoleret fra resten af omverdenen for at undgå smittespredning under slutrunden.

Her skal spillere og trænere testes mindst hver tredje dag.

De positive test har indtil videre udsat fredagens kamp mellem Holland og Serbien til lørdag.

Holland og Serbien udgør sammen med Ungarn og Kroatien gruppe C ved EM-turneringen.

