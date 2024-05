Mads Hoxer har lært meget af Mikkel Hansen og er glad for, at han har nået at spille med den største stjerne.

Mads Hoxer var blot en bette knægt på seks år, da Mikkel Hansen som kæmpestort talent i 2007 vandt sit første danske mesterskab med GOG.

Nu er han blevet 23, og søndag står han ved Mikkel Hansens side, når dansk håndbolds største navn gennem tiderne går på jagt efter sit sidste danske mesterskab.

- Jeg er sindssygt glad og beæret over, at jeg har nået at få lov til at spille med Mikkel. Det er den måske største danske spiller nogensinde, siger Mads Hoxer.

DM-finalerne mod Fredericia Håndboldklub bliver Mikkel Hansens sidste klubkampe på dansk grund, inden han senere i år lægger den klistrede kugle på hylden.

Karrieren har budt på ophold hos blandt andet FC Barcelona og Paris Saint-Germain, som han forlod i sommeren 2022 for at komme hjem til Danmark og Aalborg Håndbold.

Her sluttede han sig til truppen samtidig med Mads Hoxer, der kom til fra Mors-Thy Håndbold, og det har været en oplevelse for den talentfulde thybo, som skulle nive sig i armen, da han første gang sad ved siden af stjernen.

- Men nu har jeg siddet ved siden af ham i halvandet år i Aalborg, så nu begynder det at føles meget normalt, siger han med et grin.

- I bund og grund er han bare en holdkammerat i dagligdagen, men når jeg engang om mange år skal se tilbage på min karriere, så vil jeg være rigtig glad for, at jeg har spillet med ham, siger Mads Hoxer.

Og selv om Mikkel Hansen efterhånden er blevet 36 år og har sat en slutdato på karrieren, så skal man ikke kimse af hans niveau. Mads Hoxer har i hvert fald taget uvurderlig erfaring med sig fra samarbejdet.

- Han har hjulpet mig utrolig meget, siger Mads Hoxer og uddyber.

- Man finder ikke en spiller med et bedre overblik og håndboldhoved end ham. Når man går op ad sådan en spiller hver dag, så falder der mange ting af.

- Noget af det passer måske ikke på mig, men bare det, at der er en, der kan gå og rette lidt på mig, gør, at jeg flytter mig hele tiden, siger Mads Hoxer.

Det er da også helt tydeligt, at den unge højreback har flyttet sig i de seneste år, hvor han har nydt godt af Mikkel Hansens tips og tricks.

I hvert fald er han topscorer hos Aalborg, hvor skuldrene bærer meget af det pres, der ligger på den storsatsende klub.

Den næste uges tid vil vise, om han kan hjælpe Mikkel Hansen til et sidste dansk mesterskab og sit eget første. Aalborg tager imod Fredericia søndag klokken 16.00, inden returkampen spilles i fæstningsbyen onsdag.

/ritzau/