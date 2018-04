Lasse Andersson er tilbage på håndboldbanen.

Den danske bagspiller fra FC Barcelona spillede lørdag sin første kamp siden marts sidste år, da han var med til at vinde 36-23 ude over Zamora.

Lasse Andersson scorede to gange i opgøret.

Den tidligere KIF Kolding København-spiller blev i marts sidste år alvorligt knæskadet i en kamp for Barcelona.

Flere operationer fulgte, og derfor kunne den 24-årige dansker først gøre comeback lørdag.

Lasse Andersson skiftede i sommeren 2016 fra KIF Kolding København til FC Barcelona på en fireårig kontrakt.

På grund af skaden har han heller ikke været aktuel for det danske landshold i over et år.

FC Barcelona topper den spanske liga suverænt. Klubben har 51 point for 27 kampe.

/ritzau/