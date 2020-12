Danmark fik en fremragende start på EM, og det skyldes ikke mindst arbejdet uden for banen.

Med en sejr på 30-23 over Slovenien fik Danmark en fremragende indledning på EM foran en masse tomme sæder i Jyske Bank Boxen i Herning.

Hvis spillerne havde nerver på over at skulle præstere i en næsten tom hal efter en coronapræget og mærkelig optakt til slutrunden, så skjulte de det godt.

Danskerne spillede med lethed, koncentration og energi, og det skyldes ikke mindst det arbejde, der er blevet lavet i baggrunden, mener både spillerne og landstræner Jesper Jensen.

- Vi har været sindssygt dygtige til at håndtere det, og jeg synes, at Christina Roslyng og Anders (Bendixen) fra Team Danmark har været sindssygt gode til at snakke om følelser med spillerne, siger Jesper Jensen.

- Det var en åbningskamp, og jeg havde troet, der ville være mange flere nerver på. Jeg synes, spillerne var enormt dygtige til at tackle det, og dem, som har været rundt om dem, har været gode til at hjælpe dem med at tackle de følelser, der er i det.

En af kampens helt store oplevelser var venstrefløjen Lærke Nolsøe. Hun er heller ikke i tvivl om, at en stor del af æren for holdets flotte præstation skal tilskrives Roslyng og Bendixen.

- I vores trup er der sindssygt meget fokus på, at alle har det godt, forklarer hun.

- Vi er blevet sindssygt gode til at sætte ord på vores tanker og følelser, og de har hjulpet med, hvordan vi skal agere ud fra det. Vi føler os lidt mere trygge. Det er en fordel, og vi vinder rigtig meget på det på banen.

Selv om hjælpen rundt om holdet ifølge Jesper Jensen skal have meget ros, så var han også imponeret over spillerne på banen.

- Jeg synes, det er en vildt flot præstation at kunne håndtere det pres, de har været under med spillere, der er ude, og spillere der er inde. Der er pres på, når vi spiller på hjemmebane, og vi får ikke det boost, der er fra tilskuere, siger han.

Danmarks næste kamp er søndag mod Montenegro, som tidligere fredag tabte med et enkelt mål til Frankrig.

