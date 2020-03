Mandag præsenterede Dansk Håndbold Forbund (DHF) kvindernes nye landstræner på et pressemøde i Kolding.

Og det bliver som ventet Jesper Jensen, der tager over efter Klavs Bruun Jørgensen.

Det er et naturligt valg. Det mener B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske:

»Han er et fuldstændig oplagt valg. Hvis man vil have en dansker som landstræner, så kan jeg ikke få øje på andre end Jesper Jensen, som tingene ser ud lige nu.«

Jesper Jensen. Foto: John Randeris

Jesper Jensen forsætter som træner i Team Esbjerg, hvor han har haft stor succes. Han har blandt andet vundet det danske mesterskab i 2019, mens holdet styrer mod en sikker førsteplads i grundspillet i denne sæson.

Udover Jesper Jensen har flere kandidater været nævnt som mulig landstræner, men Søren Paaske synes, at han er det rigtige valg:

»Det er ikke for sjov, at han blev kaldt 'Danmarks skarpeste håndboldhjerne' i sin aktive karriere. Han læser spillet enormt godt. Han er det rigtige valg, synes jeg,« siger han og fortsætter:

»Når det så er sagt, så mangler han erfaring i forhold til at stå med det massive pres, som det er at være dansk landstræner, og det er jeg spændt på at se, hvordan han håndterer.«

Jesper Jensen spillede 120 A-landskampe for Danmark, hvor det blev til 238 mål. Han spillede en central rolle på det hold, der vandt EM-guld i 2008.

B.T.s håndboldkommentator mener, at Jesper Jensen har noget, som Klavs Bruun Jørgensen ikke havde:

»Klavs Bruun Jørgensen havde bevist sig på en højere hylde i AG København, men Jesper Jensen er vant til at træne kvinder, og det kan være en fordel.

Jesper Jensens kontrakt som dansk landstræner gælder frem til sommeren 2023, og han får Lars Jørgensen som assistenttræner.