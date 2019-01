Er I klar til guldbuffet, Danmark?

Det er nemlig, hvad der er dækket op til på søndag i Boxen i Herning, når håndboldherrerne inviterer indenfor til VM-finale.

Og hvis Nikolaj Jacobsens tropper kan genfinde niveauet fra semifinalen, så er det svært at forestille sig, at det ikke skal ende med den ultimative triumf på hjemmebane. Og det første danske VM-guld nogensinde på herresiden.

Landsholdet kan ikke få nok superlativer for indsatsen mod Frankrig. Det var vanvittigt imponerende. Altså sådan udenfor kategori-imponerende.

Løst fra hoften her på min plads på pressetribunerne i Barclaycard Arena kan jeg ikke mindes en kamp i dette årtusinde, hvor landsholdet har præsteret bedre. Og der er jo ellers et par gode kampe at vælge imellem.

Det var en helstøbt indsats med masser af verdensklasse hele vejen rundt på det danske hold. Med Mikkel Hansen som kongen over dem alle på halgulvet.

Vi vidste alle sammen på forhånd, at der var brug for en toppræstation fra netop Mikkel Hansen, hvis danskerne skulle have en chance mod franskmændene.

Og Monsieur Hansen var køligere end Clint Eastwood i et isbad, da det gjaldt.

Den danske verdensstjerne indtog hjemmevant scenen som dirigent, topscorer og håndboldgeni.

Lad denne kamp være en fuldfed reminder om, at vi skal huske at nyde Mikkel Hansen, så længe vi har ham på det danske landshold.

Manden er et håndbold-unikum og trods mine – relativt – beskedne 33 år, er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde får fornøjelsen af at opleve en anden dansk håndboldspiller, der vil kunne tåle sammenligning med Mikkel Hansen.

Ude på bænken fortjener Nikolaj Jacobsen også al den anerkendelse, vi kan støve op i Hamborg og omegn. Og mere til.

Den danske landstræner var konstant to skridt foran Didier Dinart på den franske bænk. Jeg har aldrig tidligere set et fransk landshold blive sat skakmat på den måde. Med velvalgte variationer i alle facetter af spillet og en gylden hånd med ind- og udskiftningerne leverede Nikolaj Jacobsen en fuldstændig perfekt dag på kontoret.

Det aftvinger kæmpe stor respekt.

Nikolaj Jacobsen har i de seneste par år været under et kolossalt pres med dobbeltjobbet som dansk landstræner og træner i Rhein-Neckar Löwen, men han har aldrig lagt skjul på, at et af argumenterne for at jonglere med begge bolde var udsigten til at kunne vinde VM-guld på hjemmebane.

Med en overlegen præstation mod Frankrig er han nu et skridt tættere på den drøm.

Og det er svært ikke at trække en ekstra gang i snoren på klaphatten og sidde med en kæmpe stor tro på, at Danmark bliver verdensmestre på hjemmebane på søndag.

Sådan må det være efter fredagens magtdemonstration.