Nikolaj Jacobsens mandskab skal frygte den franske fysik.

Når de danske håndboldherrer går på banen til den afgørende VM-semifinale mod Frankrig, vil den franske landstræner Didier Dinart spille hårdt.

Og hårdt, dét bliver det.

Ifølge B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har Frankrig en særdeles skræmmende fysik, som det danske forsvar vil kunne mærke. Og det er bekymrende.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har dækket international håndbold siden 2009. Foto: Emil Hougaard Vis mere B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har dækket international håndbold siden 2009. Foto: Emil Hougaard

»Jeg kan godt være en smule nervøs i forhold til den franske fysik. Det er fysik af verdensklasse, og det har vi ikke mødt på samme niveau tidligere i turneringen. Al respekt til Norge og Sverige, men Frankrig kommer med et helt andet tryk.«

Søren Paaske mener også, at det danske forsvar er noget, man vil arbejde på i løbet af semifinalen.

»Dinart (fransk landstræner, red.) ved udmærket godt, at vi er sårbare i det danske midterforsvar. Han vil stikke kniven ind, hvor det gør allermest ondt; nemlig inde i midterzonen. Jeg er overbevist om, at franskmændene kommer til at spille hårdt og kynisk, og jeg er meget spændt på, hvordan Danmark vil modstå det.«

I kampen om favoritværdigheden peger Søren Paaske da også på franskmændene som en svag favorit.

Didier Dinart har været fransk landstræner siden 2016. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Didier Dinart har været fransk landstræner siden 2016. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Frankrig har så mange strenge at spille på. Fabregas, Dika Mem, den unge Richardson, Mahé, N'Guessan, Porte, Remili og så kan de tilmed smide alletiders håndboldspiller, Nikolas Karabatic, ind. Selvom han ikke er på sit topniveau efter en længere skade, er det stadig en vild x-factor at have på banen. Det viser også bare, at Frankrig har den klart bredeste trup ved VM, som jeg er sikker på, alle trænere misunder,« fortæller Søren Paaske.

Men betyder det, at Danmark er helt uden chance?

Absolut ikke. Franskmændenes styrke taget i betragtning kræver det dog, at de danske nøglespillere skal spille op til sit ypperste.

»Hvis Danmark skal slå Frankrig, kræver det at Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Niklas Landin rammer deres topniveau. Ellers kan jeg ikke se, at Danmark vinder kampen.«

Danmarks Magnus Landin har været en af de helt store oplevelser ved VM. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Magnus Landin har været en af de helt store oplevelser ved VM. Foto: Henning Bagger

»Vi kan få det svært i angrebet, for Frankrig har måske verdens bedste forsvar. For at åbne det op, skal Rasmus Lauge vise power i mand mand-spillet, så han selv bliver farlig. Det vil også give bedre muligheder for at spille Mikkel Hansen op. I målet er det også afgørende, at Niklas Landin vinder målmandsduellen over Vincent Gerard (fransk målvogter, red.). Og endeligt skal defensiven kunne modstå den enorme fysik,« siger Søren Paaske afslutningsvis.

I løbet af slutrunden har Danmark og Frankrig hver spillet otte kampe.

Danmark har trukket det længste strå i alle otte kampe, men franskmændene har tabt til Kroatien og spillet uafgjort med de tyske medværter.

Det store semifinalebrag fløjtes i gang i Hamborg klokken 17.30, og du kan følge kampen live her på bt.dk.