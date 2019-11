VM er i gang, og det blev naturligvis med den forventede danske storsejr over Australien.

Gruppens dørmåtte hører til blandt de allerdårligste til denne slutrunde, og derfor er kampen mod australierne i sig selv ikke særlig anvendelig i forhold til at vurdere, hvad vi kan forvente af Danmark ved VM.

De første svar får vi først søndag mod Sydkorea, som chokerede ved at besejre Frankrigs guldfavoritter i åbningskampen.

Men jeg vil alligevel tyvstarte nu og forsøge at kigge lidt i krystalkuglen for at se, hvad der er i vente for danskerne ved et VM, hvor landstræner Klavs Bruun Jørgensen har sagt, at han ikke kan forestille sig at fortsætte i jobbet, hvis landsholdet ikke avancerer fra den indledende gruppe.

Jeg tror dog ikke, Klavs Bruun skal på jobjagt efter VM.

Som jeg ser det, står Danmark med de bedste slutrunde-kort på hånden, siden Klavs Bruun overtog landsholdet i 2015. Også selvom lodtrækningen på papiret har været særdeles hård.

Lad mig lynhurtigt slå fast, at jeg ikke er faldet i gryden med jubeloptimisme og nu tror, at landsholdet bare har brug for et par marginaler for at komme i semifinalerne. For målt på spillermateriale er Danmark stadig ikke et hold, som hører til i verdens top fire.

Den realisme synes stadig ikke at have ramt store dele af Håndbolddanmark – men det er virkeligheden. Og det er værd at huske på. Det samme er særligt den skrøbelige mentalitet, som dette landshold har vist i en årrække.

Men der er – uanset hvordan vi vender og drejer det - flere ting, som taler til Danmarks fordel i Japan.

Danskerne har efterhånden et mandskab, hvor mange spillere har en solid slutrundeerfaring og en god håndboldalder. Bredden i truppen er blevet bedre, så alt ikke nødvendigvis bør afhænge af Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen. Samtidig synes kollektivet at være stærkt.

Derudover kan Danmark – udover Mette Tranborg – stille med det absolut stærkeste hold, og der er ingen centrale spillere, som døjer med skader. Det er kun i 2016, hvor det blev til en semifinaleplads ved EM, at danskerne har haft en tilsvarende god optakt.

Og når vi så hæver blikket og kigger på danskernes konkurrenter, er det med til at booste forventningerne. For en lang række nationer har ikke været lige så heldige og er meget hårdt ramt af skader og afbud.

Netop de faktorer gør da også, at jeg ved, at optimismen internt i truppen er større end den, man umiddelbart giver udtryk for.

Hvis alt flasker sig for danskerne – både i forhold til eget niveau og de andre nationers kvaler – kan danskerne godt snuppe en plads i semifinalerne. Det er et stykke tid siden, jeg har haft den fornemmelse. Men jeg det kræver en lang række danske peak-præstationer og solide portioner held.

Så optimistisk var jeg på ingen måder i sommer, da jeg så den danske lodtrækning, som altså har sendt dem i halvdel med blandt andre Frankrig, Norge og Holland. Som det første sagde jeg til en kollega, at ’nu kan Danmark glemme alt om en semifinaleplads’. Men meget er altså sket siden – særligt i forhold til konkurrenterne.

Mens man kan drømme om en semifinaleplads, HVIS alt går op i en højere enhed, synes jeg omvendt, at vi godt kan kræve, at Danmark som minimum sikrer sig en billet til OL-kvalifikationen; det vil i udgangspunktet sige en plads i top 7.

Sker det ikke, vil landsholdet kunne se tilbage på to kiksede OL-deltagelser i træk i Klavs Bruuns regeringstid. Og det er en bundlinje, som er svær at acceptere. Det tror jeg sådan set også, han selv vil være enig i.

Ellers bliver det vanskeligt at lave en fortælling om et landshold i udvikling og fremgang – noget, som vi skal kunne forlange i landstrænerens femte slutrunde.