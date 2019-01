Var Nikolaj Jacobsen bedre end Lars Christiansen? Og hvad med Mikkel Hansen i forhold til Erik Veje Rasmussen?

Danmark er én af håndboldsportens mastodonter, og de danske klubber har gennem de seneste mange årtier produceret et hav af dygtige mandlige håndboldspillere. Men hvem er den bedste? Og hvem er næstbedst?

B.T. har i samarbejde med håndboldhistoriker og forfatter Thomas Ladegaard rangeret de 100 bedste mandlige håndboldspillere gennem tiderne. Listen er blevet drysset ud i 10 bidder under VM-slutrunden.

Og nu er vi nået til sidste kapitel i fortællingen. Det er tid til at løfte sløret for tidernes 10 bedste danske håndboldspillere:

10. Niklas Landin

Position: Målmand

Stadig aktiv

Thomas Ladegaard om Niklas Landin:

»Det ligner det nemmeste i verden, når Landin redder en bold. Teknisk en komplet målmand, der allerede som 22-årig viste et uset topniveau ved VM i Sverige i 2011. Hans rolige stil nærmer sig det arrogante, når han griber et skud fra stregen eller smider en bold på tværs af banen til en fløj eller direkte i mål. Vi har heldigvis mange gode år tilbage med den store danske målmand.«

Foto: CLAUS FISKER Vis mere Foto: CLAUS FISKER

9. Svend Aage Madsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 30'erne og 40'erne

Thomas Ladegaard om Svend Aage Madsen:

»Han var den første store danske håndboldstjerne. Han var den første, der kunne spille håndboldspillet, som vi kender det i dag. Han kunne skyde, han kunne finte, og han havde fysikken til at kunne lave et ordentligt hopskud eksempelvis. Og så var han med til det første VM i 1938 og var på landsholdet over de næste 20 år. En af håndboldens helt store pionerer.«

Foto: Svend Åge Mortensen Vis mere Foto: Svend Åge Mortensen

8. Kasper Hvidt

Position: Målmand

Aktiv i 00'erne

Thomas Ladegaard om Kasper Hvidt:

»Hvidt var en rigtig vinder. Han kom til på et tidspunkt, hvor de danske herrer var lidt ude i mørket, og hvor der var negativitet omkring landsholdet. Der kom Kasper Hvidt med noget helt andet - en kæmpe dedikation og passion til sporten. Her kom én, der virkelig bare ville vinde - koste det, hvad det ville. Og helt ned i den mindste detalje prøvede han at optimere sit eget og holdets spil. En af de personer, der var med til at vende dansk herrehåndbold på hovedet. Ingen har før eller siden været så dedikeret. Det var altid alle pengene værd bare at komme ind og se Kasper Hvidt varme op. Det var et show i sig selv.«

Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Foto: ATTILA KISBENEDEK

7. Erik Veje Rasmussen

Position: Bagspiller

Aktiv i 80'erne

Thomas Ladegaard om Erik Veje Rasmussen:

»Det var også en mand, der forandrede dansk håndbold. Da han kom frem, kom han med en helt uset fart og skudteknik, som gjorde at han ved VM i 1982 fik Danmark til at spille langt hurtigere. Og så er han altid gået nye veje og har altid tænkt håndbold på en ny måde. Det har han gjort hele sit liv og gør det stadig. Nye træningsmåder, nye skudformer og nye måder at betragte spillet på. Dansk håndbolds opfindsomme og kreative figur.«

Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Foto: ERNST VAN NORDE

6. Michael Fenger

Position: Allrounder

Aktiv i 80'erne og 90'erne

Thomas Ladegaard om Michael Fenger:

»Han kunne i princippet spille alle steder på banen. En virkelig finurlig allround-spiller. Det så aldrig så spektakulært ud med Fenger, men det var dødeligt effektivt. Man kan sige om ham, at han ALTID gjorde det rigtige. Hvis det var, at Danmark var i problemer, fandt han altid nogle løsninger. En utrolig klog spiller. Og hans indstilling til at træne var også forbilledlig. Han gjorde altid tingene lidt grundigere end de andre.«

Foto: KURT PETERSEN Vis mere Foto: KURT PETERSEN

5. Lars Christiansen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 90'erne og 00'erne

Thomas Ladegaard om Lars Christiansen:

»Det evige legebarn, der i min optik blev voksen ved EM i 2008. Straffekastet efter tid mod Tyskland i semifinalen har defineret hans skæbne. Man havde altid sagt om ham, at han var sådan et sødt legebarn, der var en tryghedsnarkoman nede i Flensborg - og at han aldrig præsterede, når han var i den rødhvide trøje. Men da tingene virkelig skulle afgøres, og da Danmark skulle træde op i den absolutte verdenstop, var det Lars Christiansen, der gjorde det for os. Og måske var han den bedste afslutter, der nogensinde har været i dansk håndbold. Har rekorden for flest scorede mål på landsholdet - og den bliver formentlig aldrig slået.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

4. Anders Dahl-Nielsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 70'erne

Thomas Ladegaard om Anders Dahl-Nielsen:

»Han var en verdensklasse-spiller for Danmark. På et tidspunkt i 70'erne var han én af de bedste i verden, og han var Danmarks helt store hærfører ved VM i 1978. Han var en spiller, der var forud for sin tid i forhold til sin indstilling til sporten. I dag ville man kalde ham professionel. Han gik til det at træne håndbold med stor seriøsitet, og han stødte ofte på modstand, for dengang var håndbolden stadig lidt en hyggelig amatørsport. Men Anders Dahl-Nielsen ville vinde og drive det så langt som muligt. Og den indstilling har han taget med sig videre i sin trænerkarriere. En person, der har drevet dansk håndbold frem.«

Foto: ERIK JEPSEN Vis mere Foto: ERIK JEPSEN

3. Mogens Olsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 50'erne og 60'erne

Thomas Ladegaard om Mogens Olsen:

»Det var dansk håndbolds store målscorer. Ved VM i 1958 scorede han jo næsten 40 procent af alle Danmarks mål, og han blev VM-topscorer. Han scorede faktisk næsten lige så mange mål per kamp i 1958, som Kiril Lazarov gjorde ved VM i 2017. Og dengang i Mogens Olsens tid gik kun cirka en tredjedel af skuddene i mål - hvor målfrekvensen i dag er noget højere. Så det var en imponerende bedrift. Han er først og fremmest kendt for 'kringlen'. 50'ernes helt store danske spiller.

Foto: Aage Sørensen Vis mere Foto: Aage Sørensen

2. Jørgen Petersen

Position: Højrefløj og bagspiller

Aktiv i 60'erne

Thomas Ladegaard om Jørgen Petersen:

»En mytisk figur i dansk håndbold. Fordi han var en grænsebryder af rang. Jørgen Petersen spillede fuldstændig sit eget spil - lidt ala det, vi så hos Anja Andersen. Han lavede ting, man aldrig havde set på en håndboldbane - hverken før eller siden. Kunne lave en 'flyve-kringle' eller et vip til sig selv ved at banke bolden hårdt ned i jorden. Han var en spiller, som tænkte spillet uden om, hvad alle andre troede var muligt. Han brød virkelig grænser.«

Foto: MOGENS LADEGAARD Vis mere Foto: MOGENS LADEGAARD

1. Mikkel Hansen

Position: Venstreback

Stadig aktiv

Thomas Ladegaard om Mikkel Hansen:

»Han har fornyet sporten - ikke bare for dansk håndbold men for hele verdenshåndbolden. Det har han gjort med sin måde at afslutte på. Den måde, Mikkel Hansen bruger sin arm og sit håndled på, er noget, man simpelthen ikke har set før. Det har forandret håndbolden, og det er i sig selv meget stort. Men det, der gør, at han er den bedste danske håndboldspiller nogensinde, er at han også har leveret sit ypperste i de rigtigt, rigtigt svære kampe. Her tænker jeg på de store finaler. Og det, der - inden dette VM - sikrer ham førstepladsen, er OL-finalen i Rio, hvor hans første halvleg var helt fænomenal. Han er ikke bare fornyende, han er også hamrende effektiv - og det har sikret Danmark store triumfer.«

Foto: Åserud, Lise Vis mere Foto: Åserud, Lise

Herunder kan du se hele top 100-listen:

100. Lasse Møller

Position: Venstre back

Stadig aktiv

99. Gustav Wolder

Position: Højre back, forsvarsspecialist

Aktiv i 50'erne

98. Keld Nielsen

Position: Venstre fløj

Aktiv i 80'erne

97. John Iversen

Position: Målmand

Aktiv i 90'erne

96. Palle Jensen

Position: Højre fløj

Aktiv i 70'erne

95. Erik Bue Pedersen

Position: Bagspiller

Aktiv i 70'erne

94. Morten Petersen

Position: Målmand

Aktiv i 60'erne

93. Kai Piasecki

Position: Bagspiller

Aktiv i 30'erne

92. Jørgen Gluver

Position: Stregspiller

Aktiv i 80'erne

91. Paul Locht

Postion: Stregspiller og højre fløj

Aktiv i 40'erne og 50'erne

90. Mads Christiansen

Position: højreback

Stadig aktiv

89. Aage Holm-Pedersen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 1950'erne

88. Michael Bruun

Position: Målmand

Aktiv i 00'erne

87. Lars Rasmussen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 00'erne

86. Klaus Sletting Jensen

Position: Højreback

Aktiv i 80'erne

85. Jørgen Frandsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 70'erne

84. Nikolaj Markussen

Postion: Venstreback

Stadig aktiv

83. Lars Lundbye

Position: Venstrefløj

Aktiv i 80'erne

82. Claus Møller Jacobsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 00'erne

81. Per Skaarup

Position: .Bagspiller og forsvarsekspert

Aktiv i 80'erne

80. Arne Andersen

Position: Stregspiller

Aktiv i 70'erne

79. Søren Rasmussen

Position: Målmand

Stadig aktiv

78. Jan E. Jørgensen

Position: Højreback

Aktiv i 90'erne

77. Flemming Hansen

Position: Venstreback

Aktiv i 80'erne

76. Michael Damgaard

Position: Venstreback

Stadig aktiv

75. Kim Keller Christensen

Position: Bagspiller

Aktiv i 90'erne

74. Gunnar Jürgens

Position: Stregspiller

Aktiv i 60'erne

73. Mads Mensah Larsen

Position: Bagspiller

Stadig aktiv

72. Heine Sørensen

Position: Højreback

Aktiv i 70'erne

71. Bjarne Jeppesen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 80'erne

70. Henrik Jacobsgaard

Position: Stregspiller

Aktiv i 70'erne

69. Per Svendsen

Position: Stregspiller

Aktiv i 60'erne

68. Bent Jakobsen

Position: Højrefløj

Aktiv i 40'erne

67. Torsten Laen

Position: Stregspiller og forsvarsspecialist

Aktiv i 00'erne og 10'erne

66. Leif Gelvad

Position: Målmand

Aktiv i 50'erne

65. Klaus Kaae

Position: Allrounder

Aktiv i 60'erne

64. Casper U. Mortensen

Position: Venstrefløj

Stadig aktiv

63. Lars Gjøls-Andersen

Position: Bagspiller

Aktiv i 80'erne

62. Carsten Lund

Position: Bagspiller

Aktiv i 60'erne

61. Kim Jensen

Postion: Bagspiller og forsvarsspecialist

Aktiv i 80'erne

60. Claus Flensborg

Position: Højreback

Aktiv i 00'erne

59. Gert Andersen

Position: playmaker og forsvarsspecialist

Aktiv i 60'erne

58. Jørgen Heidemann

Position: Bagspiller

Aktiv i 70'erne

57. Jørgen Peter Hansen

Position: Bagspiller

Aktiv i 50'erne

56. Bent Jørgensen

Position: Stregspiller og forsvarsspecilist

Aktiv i 60'erne

55. Frank Jørgensen

Position: Stregspiller

Aktiv i 90'erne

54. Jannick Green

Position: Målmand

Stadig aktiv

53. Iwan Christiansen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 60'erne

52. Carsten Haurum

Position: Højrefløj

Aktiv i 80'erne

51. Kasper Nielsen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

Aktiv i 00'erne og 10'erne

50. Bent Mortensen

Position: Målmand

Aktiv i 50'erne

49. Henrik Toft Hansen

Position: Stregspiller

Stadig aktiv

48. Hans Henrik Hattesen

Position: Venstrefløj

​Aktiv i 80'erne

47. Henrik Møllgaard

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

​Stadig aktiv

46. Thomas Pazyj

Position: Bagspiller

​Aktiv i 70'erne

45. Klavs Bruun Jørgensen

Position: Højreback

​Aktiv i 00'erne

44. Morten Olsen

Position: Bagspiller

​Stadig aktiv

43. Christian Hjermind

Position: Højrefløj

​Aktiv i 90'erne

42. Kay Jørgensen

Position: Målmand

​Aktiv i 70'erne

41. Rasmus Lauge

Position: Bagspiller

​Stadig aktiv

40. Mogens Cramer

Position: Stregspiller

Aktiv i 60'erne

39. Jesper Jensen

Position: Playmaker

Aktiv i 00'erne

38. Anders Eggert

Position: Venstrefløj

Stadig aktiv

37. Lasse Svan Hansen

Position: Højrefløj

Stadig aktiv

36. Kim G. Jakobsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 90'erne

35. Max Nielsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 60'erne

34. Jesper Nøddesbo

Position: Stregspiller

Stadig aktiv

33. Søren Stryger

Position: Højrefløj

Aktiv i 00'erne

32. Kasper Søndergaard

Position: Højreback

Stadig aktiv

31. Thor Munkager

Position: Stregspiller

Aktiv i 70'erne

30. Hans Jørn Graversen

Position: Venstreback

Aktiv i 70'erne

29. Rene Toft Hansen

Position: Stregspiller

​Stadig aktiv

28. Flemming Hansen

Position: Bagspiller

​Aktiv i 70'erne

27. Thomas Mogensen

Position: Bagspiller

​Stadig aktiv

26. Lasse Boesen

Position: Bagspiller

​Aktiv i 00'erne

25. Hans Lindberg

Position: Højrefløj

​Stadig aktiv

24. Nikolaj Jacobsen

Position: Venstrefløj

​Aktiv i 90'erne

23. Jens-Erik Roepstorff

Position: Playmaker

​Aktiv i 80'erne

22. Joachim Boldsen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

​Aktiv i 00'erne

21. Lars Jørgensen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

​Aktiv i 00'erne og 10'erne

20. Michael V. Knudsen

Position: Stregspiller

Stadig aktiv

19. Jørgen Vodsgaard

Position: Bagspiller

Aktiv i 60'erne

18. Lars Krogh Jeppesen

Position: Venstreback

Aktiv i 00'erne

17. Michael Berg

Position:Bagspiller

Aktiv i 80'erne



16. Morten Stig Christensen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

Aktiv i 80'erne

15. Mogens Jeppesen

Position: Målmand

Aktiv i 70'erne

14. Erik Holst

Position: Målmand

Aktiv i 60'erne

13. Per Theilmann

Position: Stregspiller og bagspiller

Aktiv i 50'erne

12. Knud Lundberg

Position: Bagspiller

Aktiv i 50'erne

11. Bo Spellerberg

Position: Bagspiller

Stadig aktiv

10. Niklas Landin

Position: Målmand

Stadig aktiv

9. Svend Aage Madsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 30'erne og 40'erne

8. Kasper Hvidt

Position: Målmand

Aktiv i 00'erne

7. Erik Veje Rasmussen

Position: Bagspiller

Aktiv i 80'erne

6. Michael Fenger

Position: Allrounder

Aktiv i 80'erne og 90'erne

5. Lars Christiansen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 90'erne og 00'erne

4. Anders Dahl-Nielsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 70'erne

3. Mogens Olsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 50'erne og 60'erne

2. Jørgen Petersen

Position: Højrefløj og bagspiller

Aktiv i 60'erne

1. Mikkel Hansen

Position: Venstreback

Stadig aktiv