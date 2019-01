Var Nikolaj Jacobsen bedre end Lars Christiansen? Og hvad med Mikkel Hansen i forhold til Erik Veje Rasmussen?

Danmark er én af håndboldsportens mastodonter, og de danske klubber har gennem de seneste mange årtier produceret et hav af dygtige mandlige håndboldspillere. Men hvem er den bedste? Og hvem er næstbedst?

B.T. har i samarbejde med håndboldhistoriker og forfatter Thomas Ladegaard rangeret de 100 bedste mandlige håndboldspillere gennem tiderne. Listen bliver drysset ud i 10 bidder under VM-slutrunden.

I dag kigger vi på placeringerne 30 til 21.

30. Hans Jørn Graversen

Position: Venstreback

Aktiv i 70'erne

Thomas Ladegaard om Hans Jørn Graversen:

»Man kan sige, at han nok var den første store danske skytte på venstrebackpositionen, og når han spillede sammen med Jørgen Petersen var der virkelig tryk fra begge sider. En storskytte, der var topscorer mange gange i Danmarksturneringen.

29. Rene Toft Hansen

Position: Stregspiller

​Stadig aktiv

28. Flemming Hansen

Position: Bagspiller

​Aktiv i 70'erne

Thomas Ladegaard om Flemming Hansen:

»Den anden Flemming Hansen på listen - og dette er ikke Mikkels far. En vigtig spiller for Danmark og ikke mindst for Fredericia i klubbens storhedstid i 70'erne, hvor Flemming Hansen var topscorer i adskillige sæsoner. Havde et tungt skud og mestrede flere afslutningsformer.«

27. Thomas Mogensen

Position: Bagspiller

​Stadig aktiv

26. Lasse Boesen

Position: Bagspiller

​Aktiv i 00'erne

25. Hans Lindberg

Position: Højrefløj

​Stadig aktiv

24. Nikolaj Jacobsen

Position: Venstrefløj

​Aktiv i 90'erne

Thomas Ladegaard om Nikolaj Jacobsen:

»Vores landstræner var også én af dansk håndbolds store enere. Der har vel ikke været andre i dansk håndbold, der har mestret så mange skudformer fra venstrefløj, som han gjorde. Og han havde også et fantastisk godt blik for spillet. Var en kæmpe stjerne for Kiel i den tyske bundesliga.«

23. Jens-Erik Roepstorff

Position: Playmaker

​Aktiv i 80'erne

Thomas Ladegaard.om Jens-Erik Roepstorff:

»Dansk håndbolds største playmaker med streg under playmaker. Han var én, der i den grad kunne sætte sin back op. Den måske mest elegante spiller i dansk håndbold nogensinde. En fryd at se på. Var også manden bag det store 80'er-sportsbrand H2O.«

22. Joachim Boldsen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

​Aktiv i 00'erne

21. Lars Jørgensen

Position: Bagspiller og forsvarsspecialist

​Aktiv i 00'erne og 10'erne