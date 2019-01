Var Nikolaj Jacobsen bedre end Lars Christiansen? Og hvad med Mikkel Hansen i forhold til Erik Veje Rasmussen?

Danmark er én af håndboldsportens mastodonter, og de danske klubber har gennem de seneste mange årtier produceret et hav af dygtige mandlige håndboldspillere. Men hvem er den bedste? Og hvem er næstbedst?

B.T. har i samarbejde med håndboldhistoriker og forfatter Thomas Ladegaard rangeret de 100 bedste mandlige håndboldspillere gennem tiderne. Listen bliver drysset ud i 10 bidder under VM-slutrunden.

Nu er vi nået til placeringerne 40 til 31.

40. Mogens Cramer

Position: Stregspiller

Aktiv i 60'erne

39. Jesper Jensen

Position: Playmaker

Aktiv i 00'erne

38. Anders Eggert

Position: Venstrefløj

Stadig aktiv

37. Lasse Svan Hansen

Position: Højrefløj

Stadig aktiv

36. Kim G. Jakobsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 90'erne

Thomas Ladegaard om Kim G. Jakobsen:

»Lidt af et unikum i dansk håndbold. På en måde en meget moderne boheme-spiller, men som også havde noget gammeldags over sig. For eksempel mestrede han 'kringlen', 'flyve-kringlen' og en masse andre forskellige skudformer. Blev aldrig vigtig for landsholdet, men henrykkede en masse håndboldfans.«

35. Max Nielsen

Position: Bagspiller

Aktiv i 60'erne

Thomas Ladegaard om Max Nielsen:

»Danmarks storskytte på det berømte danske landshold fra VM 1967. Og han var en stor profil for HG i den danske lige. Også en personlighed, der sammen med Jørgen Vodsgaard fik Hummel til Danmark og fik gjort det til et stort sportsbrand.«

34. Jesper Nøddesbo

Position: Stregspiller

Stadig aktiv

33. Søren Stryger

Position: Højrefløj

Aktiv i 00'erne

32. Kasper Søndergaard

Position: Højreback

Stadig aktiv

31. Thor Munkager

Position: Stregspiller

Aktiv i 70'erne

Thomas Ladegaard om Thor Munkager:

»Blev kåret til verdens bedste stregspiller ved VM i 1978. Og han var virkelig en stor personlighed i dansk håndbold - også efter karrieren. Han var træner i mange klubber og assistenttræner på landsholdet under Torben Winther. Thor Munkager var en person, som alle i håndbold-Danmark holdt af.

