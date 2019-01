Var Nikolaj Jacobsen bedre end Lars Christiansen? Og hvad med Mikkel Hansen i forhold til Erik Veje Rasmussen?

Danmark er én af håndboldsportens mastodonter, og de danske klubber har gennem de seneste mange årtier produceret et hav af dygtige mandlige håndboldspillere. Men hvem er den bedste? Og hvem er næstbedst?

B.T. har i samarbejde med håndboldhistoriker og forfatter Thomas Ladegaard rangeret de 100 bedste mandlige håndboldspillere gennem tiderne. Listen bliver drysset ud i 10 bidder under VM-slutrunden.

Nu er vi nået til nummer 80 til 71.:



80. Arne Andersen

Position: Stregspiller

Aktiv i 70'erne



79. Søren Rasmussen

Position: Målmand

Stadig aktiv



78. Jan E. Jørgensen

Position: Højreback

Aktiv i 90'erne



77. Flemming Hansen

Position: Venstreback

Aktiv i 80'erne

Thomas Ladegaard om Flemming Hansen:

»I dag er han mest kendt som Mikkel Hansens far. Men i sin aktive tid var han en fantastisk dygtig bagspiller, som jo introducerede løbeskuddet til dansk håndbold. Han var i flere sæsoner topscorer for Aarhus KFUM og Helsingør. Og så var han en meget dygtig forsvarsspiller. Man kan sige, at det eneste sted, hvor han overgår sin søn, er i forsvarsspillet.«

76. Michael Damgaard

Position: Venstreback

Stadig aktiv



75. Kim Keller Christensen

Position: Bagspiller

Aktiv i 90'erne

Thomas Ladegaard om Kim Keller Christensen:

»En allround-spiller, der mestrede det hele på banen. Godt overblik, godt skud, gode finter, og så var han lynhurtig. En meget vigtig spiller for Danmark i 90'erne. Især under VM i 1993.«

74. Gunnar Jürgens

Position: Stregspiller

Aktiv i 60'erne

73. Mads Mensah Larsen

Position: Bagspiller

Stadig aktiv

72. Heine Sørensen

Position: Højreback

Aktiv i 70'erne

71. Bjarne Jeppesen

Position: Venstrefløj

Aktiv i 80'erne

Thomas Ladegaard om Bjarne Jeppesen:

»En lille og hurtig venstrefløj med sygekassebriller og is i maven, da den berømte kamp mod Spanien ved VM i 1982 skulle afgøres på et straffekast efter tid - med stort mod sikrede han sejren med en lille, fiks skruebold.«

Følg med på bt.dk under VM-slutrunden, hvor vi løfter sløret for resten af top 100-listen.

