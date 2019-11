Særligt én spiller strålede i en sikker dansk VM-sejr.

To point på VM-kontoen og alle mand i aktion.

De danske håndboldkvinder bøllebankede Australien og fik en optimal start på VM.

Trods en sløv start og for mange brændte afslutninger, gik Danmark fra banen med en stensikker sejr på 37-12. Dermed indtager håndboldkvinderne førstepladsen i VM-gruppe B efter første spillerunde.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Danmarks normale sidsteskanse stod fyrrygende mellem stængerne! Lukkede fire mål ind på 30 minutter, og hun fortjener om nogle et stykke af den gode sushi i aften. Karakter: 9

Flere gode redninger. Vigtigt at hun er klar fra start ligesom sin målmandskollegaer. Karakter: 8

Debutanten viste gåpåmod, og samtidig tog hun flere tæsk. Supplerede med sikre afslutninger og stabil forsvarsindsats. Karakter: 7

Slog hovedet efter ti minutter, hvorefter hun tog plads på bænken. Vendte heldigvis tilbage efter pausen med sikre scoringer. Godt at se! Karakter: 6

Østergaard har skruet venstrearmen rigtigt på til årets slutrunde. Seks mål på otte afslutninger er absolut godkendt. Karakter: 8

Brændte sin første afslutning, men viste sikkerhed i alt efterfølgende. Karakter: 6

Vi har fået en ny mur. Hård og kontant når de australske spillere nærmede sig midterforsvaret. Dog rimelig anonym angrebsindsats fra Bodholt. Karakter: 7

Også anonym indsats. Fik dog tilkæmpet et par straffekast hist og her. Karakter: 5

Godt indhop af Iversen! Breviser bare at Klavs Bruun har tre stregspillere i klasseform. Karakter: 7

Stjernespilleren startede på banen og bidrog med det, hun skulle. Sikkert forsvarsspil, direkte spil og fine assists. Karakter: 6

Bandt solide sløjfer om det danske forsvarrsspil. Tog desværre plads på bænken, da hun vrikkede om på foden. Lad os krydse for, at det ikke er alvorligt. Det vil være skidt for det danske forsvarsspil. Karakter: 7

God indsats. Flere sikre scoringer og god forsvarsindsats. Fortsætter sit gode spil fra efteråret i Viborg. Karakter: 6

Svingende præstation fra den danske anfører. To misset straffekast og flere fejlafleveringer. Det kan absolut blive bedre! Karakter: 5

Det var Grigel, som man kendte hende. Herligt overblik og foderede sine medspillere med sukkerbolde. Oven i hatten var hun selv farlig, hvilket kan blive værdifuldt senere hen. Karakter: 8

Da Mie Højlund gjorde debut for et år siden ved EM, blæste hun alle omkuld. Helt samme niveau viste hun ikke i dag. Var dog dejlig aggresiv og brviste, at man sagtens kan spille højre back som højrehåndet. Karakter: 6

Gode gamle Burgaard! Dejlig direkte mod mål og udnyttede flere gange, at australierne inviterede til åben bar i forsvaret. Vigtig brik for Danmark. Karakter: 7

God indsats af manden med ansvaret. Sendte alle i aktion og fik gang i spillerne efter en sløv start. Han kan være fint tilfreds. Karakter: 7