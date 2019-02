Rasmus Lauge var en af de allerstørste profiler, da Danmark vandt VM-guld på hjemmebane. Og det er ikke gået ubemærket hen.

B.T. erfarer, at flere europæiske storklubber har forsøgt fiske landsholdsstjernen ud af hænderne på Veszprem, som Rasmus Lauge ellers allerede har kontrakt med fra næste sæson.

Ifølge B.T.s oplysninger er mægtige Paris Saint-Germain, hvor Mikkel Hansen spiller, en af de klubber, der har kontaktet Lauge-lejren i håbet om kunne lokke den danske verdensmester ind i folden.

Det er ellers snart et år siden, det blev offentliggjort, at Rasmus Lauge fra sommeren 2019 skifter Flensburg-Handewitt ud med Veszprem.

Foto: Liselotte Sabroe

Men i den seneste tid har vedholdende rygter i håndboldmiljøet gået på, at Lauge har fortrudt sit skifte til den ungarske klub – blandt andet fordi hans tidligere Flensburg-træner Ljubomir Vranjes, der hentede Lauge til Veszprem, er blevet fyret.

Og derfor skulle han altså ifølge rygterne ønske at finde sig en anden klub at spille i til sommer, når hans kontrakt med Flensburg-Handewitt udløber.

Men det har absolut intet på sig, fastslår Christian Henriksen, der er agent for Rasmus Lauge.

»Når du spørger, kan jeg bekræfte, at vi er blevet kontaktet af flere klubber, som har spurgt på Rasmus, fordi de også har hørt de her historier. Men de passer overhovedet ikke. Vi har en kontrakt med Veszprem fra næste sæson, og Rasmus glæder sig meget til at skulle derned og prøve kræfter med noget helt nyt,« siger Henriksen.

Direkte adspurgt, om Paris Saint-Germain er en af de klubber, som har forsøgt at kapre Rasmus Lauge, lyder svaret fra Christian Henriksen:

»Jeg vil ikke kommentere på konkrete klubber. Jeg kan sige, at mange har vist interesse nu her, men der er ikke noget nyt i, at han er en attraktiv spiller. Alle kender Rasmus’ kvaliteter, og derfor har der også været stor interesse for ham løbende, og det er så selvfølgelig blevet ekstra forstærket af den præstation, som Rasmus leverede til VM,« siger han med henvisning til, at Rasmus Lauge med blandt andet 44 mål og 35 assists spillede en central rolle i den danske VM-triumf.

Dermed er planen altså fortsat, at Rasmus Lauge skifter Flensburg ud med Veszprem, når denne sæson er færdigspillet.

Tidligere i karrieren har 27-årige Rasmus Lauge spillet for THW Kiel og Bjerringbro-Silkeborg.