Det er tid til sæsonens klimaks i dansk håndbold.

Aalborg og GOG tager i dag hul på finaleserien, som kommer til at afgøre, hvor DM-trofæet havner.

Nordjyderne og fynboerne står dermed tilbage som sæsonens to dygtigste mandskaber. Men hvilke spillere har egentlig udmærket sig som de bedste?

Det spørgsmål forsøger B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, at besvare her, hvor han kommer med sit bud på Årets Hold.

Emil Nielsen fik for nyligt store hug af landstræner Nikolaj Jacobsen for ikke at tage sin karriere seriøst.

Men når vi skal finde en målmand til Årets Hold, er det svært at komme udenom den 22-årige Skjern-profil.

Emil Nielsens redningsprocent er den højeste i ligaen, og hans evne til at lukke fuldstændig ned i en enkelt kamp kan ingen af de andre keepere i ligaen matche.

Efter sommerferien skifter Emil Nielsen til den franske storklub Nantes, og her skal det blive spændende at følge hans udvikling – og kampen for komme tilbage i varmen hos landstræneren.

Magnus Bramming har været en maskine på venstrefløjen for TTH Holstebro i denne sæson.

Og tilmed en meget pålidelig en af slagsen.

Hans kontraspil er fremragende, defensivt er han blandt de bedste på sin position, og så bidrager han med en vildskab og noget fandenivoldskhed, som TTH nyder godt af.

Sort på hvidt står Bramming noteret for 211 mål i 32 kampe, og det taler sit eget tydelige sprog om hans betydning for vestjyderne, og det er et velfortjent skulderklap, at han er udtaget til den seneste landsholdstrup.

Lasse Møller gik glip af en del kampe i efteråret, men der er ingen tvivl om, at GOG-spilleren er sæsonens bedste venstre back.

Det største talent på herresiden har endnu en gang vist, at han er uhyggelig i angrebsspillet. Ja, der er stadig lidt børnesygdomme en gang imellem, når han vælger den sværeste løsning i stedet for den mest effektive, og han skal også hæve sit niveau i defensiven og bygge mere på fysikken, inden han næste sommer kommer til Flensburg-Handewitt.

Men det er ikke uden grund, at Lasse Møller bliver sammenlignet med Mikkel Hansen.

Potentialet er kæmpe stort, hans skud er fænomenalt, og det vil være en stor overraskelse, hvis bagspilleren ikke bliver en nøglefigur på nationalmandskabet i fremtiden.

Henrik Møllgaard bør være sikret gratis flasker i Jomfru Ane Gade i et godt stykke tid efter den sæson, han har leveret for Aalborg Håndbold.

Den hjemvendte landsholdsprofil er trådt i karakter fra dag et, hvor han har ført nordjyderne mod succes med sine lederkvaliteter, sin vindermentalitet og enorme rutine.

Møllgaards største spillemæssige force er naturligvis de defensive kompetencer, men offensivt har han vist, at der stadig er masser af krudt i skudarmen, og på den måde har han givet svar på tiltale til de kritikere, som mente, at hans tid som angrebsspiller var ved at være slut.

Derfor har Møllgaard selvsagt stor betydning for, at Aalborg indtil videre har vundet pokalturneringen og grundspillet og nu står i DM-finalen.

169 mål og 140 assists.

Sådan lyder resultat af de offensive anstrengelser indtil videre for Omar Ingi Magnusson, som i denne sæson har demonstreret, hvorfor han bliver sammenlignet med legenden Olafur Stefansson.

I assistspillet har Magnusson været i særklasse i ligaen, og det er vildt imponerende, at han i en alder af blot 22 år har så suverænt et overblik – og måltotalen aftvinger absolut også stor respekt.

Så islændingen kan jo passende slå sig løs på husets regning i ’Gaden’ sammen med Møllgaard, når Aalborg-spillerne næste gang skal en tur ud i det lokale natteliv.

Han er lynhurtig, han springer som en kænguru, han er verdensmester – og nu er Johan Hansen også på B.T.s Årets Hold.

Højrefløjen har haft en imponerende sæson og er med afstand den mest scorende på sin position med 186 mål.

Forsvarsmæssigt har Hansen også været meget overbevisende med et konstant højt niveau.

Spørgsmålet er, hvor længe Bjerringbro-Silkeborg kan holde på Johan Hansen? Det må være et spørgsmål om tid, før han skal til udlandet og prøve sig af på et højere niveau i en bedre liga end den danske.

Den 37-årige nordmand nærmer sig snart en alder, hvor vi kan klistre ’veteran’-prædikatet på ham.

Men dåbsattesten ser ikke ud til at spænde ben for Bjarte Myrhol. Ikke endnu i hvert fald.

Hans betydning for Skjern-mandskabet har været kolossal, og det så man tydeligt i efteråret, da han var skadet. Den norske kriger går forrest i begge ender af banen og har en god evne til at opildne holdkammeraterne på de rigtige tidspunkter.

Bevares, Myrhol er tidligere set en smule skarpere i sit forsvarsarbejde, men på stregpositionen er han stadig den bedste i ligaen.