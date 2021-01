Ved nogle af kampene ved håndbold-VM vil der være over 3000 tilskuere i hallen, meddeler arrangør.

Der kommer støtte på lægterne, når Danmark og de øvrige håndboldstormagter skal kæmpe om herrernes verdensmesterskab senere i januar.

Ved VM i Egypten kommer der trods coronapandemien nemlig til at være tilskuere i hallerne.

20 procent af hallernes tilskuerkapacitet bliver taget i brug. Det oplyser VM-arrangøren ifølge norske NTB.

Beslutningen er taget efter samtaler mellem myndighederne og arrangøren.

»Dette er en direkte konsekvens af de forholdsregler, som vi tager for at håndtere covid-19.«

»Arrangøren følger de seneste globale anbefalinger i forhold til at kunne håndtere pandemien. Siddepladser vil blive organiseret sådan, at der kan holdes social distance mellem tilskuere, og der skal bruges mundbind under turneringen,« lyder det videre.

VM-slutrunden spilles i perioden 13.-31. januar i fire forskellige haller i Egypten.

Den største VM-hal har plads til 17.000 fans, hvorfor der vil være mere end 3000 fans inde til kampe i den hal under slutrunden.

Udsigten til tilskuere vækker næppe lutter begejstring hos alle VM-deltagere, der under slutrunden skal leve i lukkede bobler.

Den danske stjernespiller Mikkel Hansen har i et interview med Jyllands-Posten sagt, at det ikke giver mening, at holdene skal isoleres, men samtidig udsættes for en større smitterisiko, hvis der kommer tilskuere i hallerne.

Det er landstræner Nikolaj Jacobsen enig i.

»Både Mikkel og de fleste andre er jo helt enige om, at VM burde holdes uden tilskuere. Det ligger bare ikke i vores hænder,« sagde Nikolaj Jacobsen mandag eftermiddag til Ekstra Bladet, før der var taget en beslutning om at lukke tilskuere ind.

Da kvindernes EM blev afviklet i Danmark i december, var det uden tilskuere på lægterne.

/ritzau/